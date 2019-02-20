3 آلاف خبير عالمي في ضيافة المؤتمر الدولي لطب العائلة بدبي 25 فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي فعاليات الدورة الـ6 من المؤتمر الدولي لطب العائلة 2019، تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية الإماراتي، رئيس هيئة الصحة في دبي، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير/شباط الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أطباء العائلة والارتقاء بالرعاية الصحية وتعزيز مفاهيم طب الأسرة والنهوض بالخدمات الصحية والوقائية.



ويحمل المؤتمر هذا العام عنوان "الابتكار والتكنولوجيا لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرضى" ومن المتوقع أن يستقطب 3 آلاف زائر ومشارك من الخبراء والأطباء والطلاب والعاملين في مجال الرعاية الصحية وطب العائلة من المنطقة والعالم.

تضم أجندة المؤتمر، الذي يشارك فيه 50 متحدثاً من الخبراء والمختصين بطب العائلة من داخل الإمارات وخارجها، 38 جلسة علمية وعرض 50 ملصقاً علمياً وورشتي عمل متخصصتين.

وقالت الدكتورة ابتسام البستكي، رئيسة المؤتمر الدولي لطب العائلة، إنَّ هذا الحدث يعد من أهم الفعاليات التي تُسلِّط الضوء على نظام الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أنَّه سيتم خلال دورة هذا العام الكشف عن عدد من التقنيات الجديدة والمتطورة في مجال طب العائلة والتركيز على مختلف الموضوعات المهمة التي يواجهها أخصائيو العائلة مثل الطب النفسي العصبي والأمراض المعدية وغير المعدية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري، فضلاً عن الدور الرئيسي للتقييم والتكنولوجيا في الوصول إلى النتائج الجيدة ودور الرعاية الصحية عن بعد في تغيير المشهد الرئيسي للرعاية الصحية الأولية.

وتناقش الأجندة العلمية للمؤتمر عدداً من الموضوعات الملحة في مجال طب العائلة أهمها دور التكنولوجيا الحديثة والاستخدام المتزايد للأجهزة الطبية الرقمية ومستقبل إدارة مرض السكري والقضاء على التهاب الكبد الفيروسي "ج" وأعراض لقاح الأنفلونزا لدى المرضى والبحوث العلمية الحديثة حول علاج فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض غير السارية وغير المعدية والأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤثر على جميع أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية.