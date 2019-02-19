تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تورتة الشيكولاتة

المقادير

4 بيض

½1 كوب دقيق

2 ملعقة نشا

½ كوب كاكاو

كوب سكر

½ كوب زيت

½ كوب ماء أو لبن أو ماء سلق بنجر ( تكة جديدة )

ملعقة محسن أو ملعقة كبيرة خل

بيكنج بودر

فانيليا

الطريقة

يخفق البيض والسكر بالمضرب لمدة 10 دقائق و تضاف باقي المقادير و تخفق مجدداً

ثم تسكب فى صينية مقاس 26 و توضع بالفرن و تترك لتبرد ثم توضع بالثلاجة لليوم التالى

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