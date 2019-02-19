تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تورتة الشيكولاتة

المقادير
4 بيض
½1 كوب دقيق
2 ملعقة نشا
½ كوب كاكاو
كوب سكر
½ كوب زيت
½ كوب ماء أو لبن أو ماء سلق بنجر ( تكة جديدة )
ملعقة محسن أو ملعقة كبيرة خل
بيكنج بودر
فانيليا
الطريقة
يخفق البيض والسكر بالمضرب لمدة 10 دقائق و تضاف باقي المقادير و تخفق مجدداً
ثم تسكب فى صينية مقاس 26 و توضع بالفرن و تترك لتبرد ثم توضع بالثلاجة لليوم التالى
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