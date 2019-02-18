شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالكيوى.. هيقوى مناعتك ويخلصك من الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاكهة الكيوي من أشهي أنواع الفواكه علي الإطلاق، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز فوائدها علي صحة الإنسان العامة، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

أوضح التقرير إلي أن أن ثمرة الكيوي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كفيتامين "سي"، والبوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والفسفور، وهذا ما يجعل تناولها مميز لصحة الإنسان، ومن أبرز فوائدها التالي:

-تناول الكيوي باستمرار يساهم بشكل قوي تقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من الإصابة بأمراضه المختلفة.



الكيوي

-تعد من الفواكه الجيد لصحة البشرة الجلد، لأنها غنية بفيتامين "سي" الذي يحتوي علي مادة الكولاجين المسئولة عن ذلك، كما أن تناولها يساعد علي تقليل ظهور التجاعيد.

-نظرا لإحتواء الكيوي علي مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان .

-من أفضل الفواكه التي تزيد من حرق الدهون بالجسم، وذلك يرجع إلي احتوائها علي نسبة عالية من الألياف التي تحرك الأمعاء والمعدة وتزيد من حرق الدهون.

-تقليل فرص الإصابة والتعرض للأمساك.



فوائد الكيوي

-الحد من الإصابة بالسرطان وخاص القولون.

-تعد من أفضل أنواع الفواكه التي تقلل فرص الإصابة بالأنيميا ونقص الحديد بالجسم.

- تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه ومن خطر الإصابة بأمراض القلب.

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