شكرا لقرائتكم خبر عن كل منها لحد ما تزهق.. وجبات لا تساعد على زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خوف وترقب بتغير مقاسات الملابس، هو سيناريو يخطر ببال الكثيرين نتيجة زيادة الوزن باستمرار بعد تناول الأطعمة والمأكولات المفضلة، حتى رصد أحد المواقع المهتمة بالطعام بعض الأطعمة التى لا تساعد على زيادة الوزن.

ووفقًا لموقع "هيلثي آند بريتي"، فأن القائمة تضمنت 8 أطعمة لا تسمح بزيادة الوزن فى حين أن تناولت منها كميات كبيرة وأشبعت من خلالها معدتك.

الخضراوات

مقارنة باللحوم، فإن الخضراوات والمأكولات الخضراء تتمتع بسعرات حرارية لا تذكر، ويمكن التناول منها حتى الشعور بالشبع ولن تزيد فى الوزن.

الفشار

يأتى الفشار فى أوائل قائمة المأكولات التى لا تتمتع بسعرات حرارية كثيرة تساعد على زيادة الوزن، لتمتعه بالكثير من الألياف، والذى يعد وجبة خفيفة ينصح بها الأخصائيون.

التونة

تعد الأكلة المفضلة للاعبى كمال الأجسام والرياضيين المحترفين، لتمتعها بالبروتين لبناء العضلات واحتوائها على أحماض دهنية أساسية، ولا تحتوى على سعرات حرارية تذكر.

الفاصوليا

فى مقدمة البقوليات التى تتمتع بالكثير من الألياف والبروتين، تأتى الفاصوليا سواء كانت بيضاء أو سوداء، والتى تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن.

الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو تحتوى على مستويات هائلة من الدهون الصحية غير الضارة على جسد الإنسان لاختلاطها بالكثير من المياه ، والتى تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن.

المكسرات

بالرغم من احتوائها على مستويات عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤدي إلى زيادة الوزن، وتساعد في وتحسين فقدان الوزن.

خل التفاح

يعتبر من الإضافات التى تساعد بشكل كبير على إنقاص الوزن، وينصح بإضافتها على المأكولات التى تحتوى على كميات عالية من الكربوهيدرات والتى ستعطى شعور بالشبع لفترة طويلة.

الفلفل الحار

يستخدم دائمًا الفلفل الحار كعنصر فعال في حبوب إنقاص الوزن، وتساعد الحرارة الطبيعية التي يسببها الفلفل على حرق الدهون الزائدة في الجسم والتى تتركز بالتحديد فى منطقة الخصر.