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قطرة إزالة الشمع من الأذن يحتاج إليها الكثير من الصغار والكبار في العديد من الأوقات، لأن الشمع الزائد بالأذن يزعج من يتواجد في أذنه، وخاصةً الأطفال الرضع، نظراً أنهم لا يستطيعوا التعبير عما يشعرون بها، لذا سنلقي الضوء اليوم على أفضل قطرة لإزالة شمع الأذن، وأسباب وجود شمع الأذن ومضاعفاته.

قطرة إزالة شمع الأذن

يعد شمع الأذن مزيج من عدة أشياء تفرزها الأذن، وهو عبارة عن إفرازات من الغدد العرقية وخلايا الجلد الميتة والغدد الدهنية أيضاً، وهذه المواد عقب تجمعها معاً تكون المادة الصفراء التي تتواجد بالأذن، وهي تكون شبيهة بالشمع اللازج، فمن هنا جاء اسم شمع الأذن، وفي بعض الأوقات يكون هذا الشمع لين ورطب ويسهل إزالته، وفي بعض الأوقات يكون صلباً ويصعب إزالته، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى قطرة إزالة شمع الأذن.

قطرة واكسول لإزالة شمع الأذن

في بعض الأوقات عندما يكون شمع الأذن صلباً ويصعب إزالته يسبب انزعاج للشخص، كما أنه من الممكن أن يسبب له بعض الاضطرابات على أّذنيه تؤثر على حاسة السمع، وقطرة واكسول من أفضل الأدوية الطبية التي لها دوراً فعالاً في إذابة شمع الأذن وإزالته، ويقوم الأطباء والاستشاريين بوصف هذه القطرة للمرضى عندما يجدون شمع الأّذن متحجر للغاية.

من الجدير ذكره أن المادة الفعالة في قطرة واكسول هي دوكوسات الصوديوم، وهذه المادة تتواجد بنسبة 5% فقط في قاعدة مائية، كما أنه يضاف جلسيرول لأنه يذيب الشمع المتواجد بالأذن، وعدة مواد أخرى حافظة للمواد الطبية، وتحتوي قطرة واكسول على 10 مل فقط، ويمكن استخدام هذه القطرة من خلال قطنة النظافة العادية أو عن طريق المحقن إذا كان الشمع للداخل ومتحجر بشكل يصعب إذابته بالطرق العادية.

إرشادات استخدام قطرة واكسول لإذابة شمع الأذن

من أول الإرشادات الهامة، أن هذه القطرة يتم استخدامها في القناة الأذنية فقط، وعند وضعها يلزم أن يكون رأس الشخص مائلاً، وعن طريقة الاستخدام الصحيحة، فإنه يجب ملئ المنقطة الموجودة مع القطرة بالواكسول ووضعها بالأذن وذلك إذا كان الشمع صلباً، ولكن إذا كان لين فمن الممكن عدم استخدام المنقطة، ووضع الواكسول على قطنة بيضاء عادية للتنظيف، ويجب إذا كانت الأذن ملتهبة بسبب ثقبها قريباً على سبيل المثال، فيجب تجنب استخدام واكسول لمدة 48 ساعة، لأنها من الممكن أن تسبب المزيد من الشعور بالألم في الأذن.

من الجدير ذكره أن قطرة واكسول لا تمتلك الكثير من الأعراض الجانبية، ونادراً للغاية عندما تحدث أعراض جانبية من الأساس، لذا إذا شعرت بأية ألام أو حرقان في أذنك عقب وضع القطرة، ففي هذه الحالة عليك أن تقوم باستشارة الطبيب أو الصيدلي، وإيقاف استعمال قطرة إزالة الشمع من الأذن واكسول حتى تستطيع سؤال الطبيب.

قطرة واكسول يمكن استخدامها فقط قبل النوم مرة واحدة باليوم، ومن الجدير ذكره أن هذا الدواء الطبي مصنوع بالمملكة العربية السعودية، وبعد استخدام هذه القطرة سيزال الشمع من أذن المريض، ويزال الانزعاج الذي شعر به بسبب شمع الأذن.

أسباب انسداد الأذن بالشمع

في بعض الأوقات، يسبب شمع الأذن الانسداد بالأذن، وأسباب ذلك الانسداد، يكون إما زيادة إفرازات الغدد الدهنية أو الغدد العرقية المتواجدة في قناة الأذن الخارجية، وهذا يكون بسبب عامل وراثي أو بسبب دخول أجسام غريبة في الأذن مثل الأتربة الزائدة على سبيل المثال، أو نتيجة التهابات في الأن تأتي بسبب أنفلونزا في بعض الحالات.

وإذا تم تراكم هذه الإفرازات وعدم إزالتها بشكل يومي، تتصلب وتتحجر إلى أن يصعب إزالتها بالطرق العادية، ومن الممكن أن تسبب طريقة التنظيف الخاطئة للأذن انسداد الأذن بالشمع، وهذا يكون عن طريق الصوف أو عن طريق عيدان الأذن، كما في بعض الأوقات يكون السبب هو صغر حجم القناة الأذنية الخارجية مقارنة بحجم الإفرازات التي يتم إفرازها.

أعراض انسداد الأذن بالشمع

انسداد الأذن نتيجة لوجود كمية كبيرة من الشمع بها من الممكن أن يسبب لها عدد من الأعراض المزعجة، ومن أكثرها حدوثاً الطنين في الأذن، وقلة القدرة السمعية، وشعور بالانزعاج في الأّن للشعور بالامتلاء بها، والشعور بآلام شديدة في الأذن وحكة شديدة.

كيفية الوقاية من انسداد الأذن بالشمع

لعدم التعرض لانسداد الأذن، هناك عدد من النصائح من أجل الوقاية منه، ومن أول هذه النصائح وأهمها هو تنظيف الأذن كل فترة، وذلك من أجل تجديد خلايا الجلد الميتة الموجودة بالأذن، والتنظيف يطرد هذه الخلايا نحو الخارج، ولكن يجب تنظيف الأذن بقطعة من القطن وبحركة دائرية بطيئة يتم تنظيف الأذن، لأن الأذن منطقة حساسة يجب التعامل معها برفق.

وقبل الاتجاه إلى استعمال قطرات الأذن المذيبة للشمع، يجب الاتجاه إلى غسلها أو تنظيفها برفق، ومن الممكن تنظيفها بزيت الأطفال، فهو من المواد التي تساعد على إذابة الشمع الموجود بالأذن، وهو من الطرق الطبيعية المفيدة في تنظيف الأذن قبل الذهاب للطبيب.