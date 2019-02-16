بعد ممارسة التمارين الرياضية.. كيف تعتنين بوجهك؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا شك أن التمارين الرياضية مفيدة جدًا للعقل والعضلات، ولكنك تنتهين منها مع يدين مرهقتين وشعر متعرق ووجه أحمر ملتهب.

ولأن العرق هو استجابة فسيولوجية طبيعية لا يمكن تجنبها لارتفاع درجة حرارة الجسم، إلا أنه قد يتسبب في تهيج الجلد، والحكة والمسامات المسدودة.

ومع زيادة السموم الناتجة عن العرق على سطح الجلد تجد البكتيريا فرصة رائعة للتكاثر.

لذا فإن أول خطوة لتنظيف وجهك بعد التمارين الرياضية هي استخدام مطهر مضاد للبكتيريا لضمان التخلص من أي بكتيريا قد تنمو على سطح جلدك.

احرصي دوما على عدم ملامسة وجهك بيديك كثيرًا، فلا تعلمين ما تلتقطه يديك من الأجهزة المحيطة بك والتي قد تكون ممتلئة ببكتيريا من الأيدي المتعرقة التي سبقتك.

لتنظيف وجهك تنصح ممرضة الجلدية أليس جينكينز بتجنب استخدام فيتامين سي أو الزيوت أو أي منتج يحتوي على الريتينول، كما تنصح بالابتعاد تمامًا عن مناديل إزالة المكياج خصوصًا المحتوية على الكحول إذا كانت بشرتك تفرز الكثير من الزيوت.

كما تنصح بحامض الساليسيليك لمنع أي بقع مستقبلية وتوصي أيضا بزيت القرنفل كمطهر طبيعي فعال للبشرة.

وللتخلص من الاحمرار استخدمي ماء الورد البارد أو أي منتج بارد يحتوي في مكوناته الأساسية حبات الشوفان، زيت شجرة الشاي، وخلاصة اللافندر، والبندق السحري، جذر العرقسوس، أو الصبار والتي ستساعد على تهدئة ذلك الاحمرار بسرعة.

وتصبح الخطوة الأخيرة هي ترطيب وجهك، فشرب بعض الماء سيكون مناسبًا تمامًا لبشرتك وجسمك ثم رطبي وجهك بكريم مرطب مناسب يحتوي حامض الهيالورونيك أو السيراميد.