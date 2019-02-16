فوائد فيتامين سي وأهم الأطعمة الغنية به

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فيتامين سي (Vitamin C) من الفيتامينات التي تساعد على بناء العظام والجلد وتحافظ على الأوعية الدموية، كما أن فيتامين سي مفيد في إنتاج بروتين الكولاجين الذي له دور مهم للحفاظ على الصحة والبشرة، فضلاً عن احتوائه على الخصائص المضادة للأكسدة المفيدة في الحماية من خطر نمو الجذور الحرة، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد فيتامين سي والأطعمة التي يوجد بها.

فوائد فيتامين سي Vitamin C للصحة

فوائد فيتامين سي للقلب

أثبتت الدراسات أن فيتامين سي Vitamin C يعمل على الحفاظ على صحة القلب، ويساعد على الإبطاء من تطور تصلب الشرايين، وله القدرة على الحفاظ على مرونة الشرايين، فهو مفيد في الحفاظ على صحة القلب.

فوائد فيتامين سي لضغط الدم

يساعد فيتامين سي Vitamin C على التقليل من خطر ارتفاع ضغط الدم، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات أن هؤلاء من يتناولون الأطعمة الغنية بفيتامين سي والمواد المضادات للأكسدة أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم عن غيرهم.

فيتامين سي والسرطان

يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي على انخفاض معدلات مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وبالأخص سرطان الجلد، ولهذا يجب الحرص على تناول تلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي، للحفاظ على الصحة من انتشار الخلايا السرطانية.

فوائد فيتامين سي للشعر

يساعد فيتامين سي على إعادة للشعر بريقه ولمعانه ونعومته وقوته، وله دور فعال في التخلص من القشرة بالشعر، والتخلص من مشكلة تساقط الشعر، ويمكن استخدام فيتامين سي للعناية بالشعر؛ حيث توضع كبسولات فيتامين سي في كوب من عصير الليمون، ويتم إضافة 3 ملاعق من مستخلص عشبة الياسمين و125 ملليلتراً من الكريم المرطب، وكوب من زيت اللوز المر، والخلط جيداً، ثم وضع الخليط على الشعر وتركه لمدة ساعة وغسل الشعر بالماء الفاتر، على أن تكرر الوصفة مرة في الأسبوع.

فوائد فيتامين سي للوقاية من البرد والأنفلونزا

يحمي فيتامين سي من أعراض البرد المختلفة، والتخلص من الأنفلونزا والتهابات الأنف، ويساعد على العلاج من الحساسية التي تتسبب في الإصابة بنزلات البرد.

فوائد فيتامين سي لتقوية المناعة

يساعد فيتامين سي على تقوية جهاز المناعة، فهو مفيد في محاربة الفيروسات والبكتيريا، ويساعد على مقاومة الأمراض التي تنتقل بالعدوى، وله دور فعال في التئام الجروح سريعاً والتخلص من الالتهابات الجلدية.

فوائد فيتامين سي للبشرة

يساعد فيتامين سي على تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي، والحماية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة، والحفاظ على مظهر الشباب، ومنح الجلد الحيوية والنقاء، بالإضافة إلى ذلك فإن فيتامين سي له دور مهم في علاج حروق الشمس، وتوحيد لون البشرة والتخلص من البقع الجلدية.

أهم الأطعمة الغنية بفيتامين سي Vitamin C

1. الفلفل

ثمرة واحدة من الفلفل الحار الأخضر تحتوي على 109 ملليجرامات من فيتامين سي.

ثمرة واحدة من الفلفل الحار الأحمر تحتوي على 65 ملليجراماً من فيتامين سي.

ثمرة واحدة من الفلفل الأصفر الحلو تحتوي على 137 ملليجراماً من فيتامين سي.

2. الجوافة

تحتوي ثمرة واحدة من الجوافة على 126 ملليجراماً من فيتامين سي.

3. الزعتر

الزعتر يحتوي على 3 أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة بالبرتقال؛ حيث يحتوي 28 جراماً من الزعتر على 45 ملليجراماً من فيتامين سي.

4. البقدونس

2 ملعقة من البقدونس الطازج تحتوي على 10 ملليجرامات من فيتامين سي.

5. الكرنب

يحتوي كوب من الكرنب المقطع النيئ على 80 ملليجراماً من فيتامين سي.

6. الكيوي

تحتوي ثمرة متوسطة الحجم من الكيوي على 71 ملليجراماً من فيتامين سي.

7. البروكلي

يحتوي كوب من البروكلي المطبوخ على 51 ملليجراماً من فيتامين سي.

8. الليمون

تحتوي ثمرة واحدة من الليمون على 83 ملليجراماً من فيتامين سي.

9. البرتقال