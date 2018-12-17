أستراليان اجتمعا منذ ولادتهما يُقرِّران الارتباط بعد 30 عامًا

يظنّ كثيرون أنّ مفهوم الحُب من النظرة الأولى غير واقعي، لكنه كان بالنسبة إلى جيمّا ودانيال لانغلي اللذين التقيا بعد يوم من ولادتهما، هو الأساس لعلاقتهما، فبعد 30 عاما من لقائهما تزوّجا وينتظران ولادة طفلهما الأول قريبا.

التقى الزوجان في مدينة ملبورن الأسترالية عندما كانا حديثي الولادة حيث عانت الوالدتان مِن آلام الولادة في نفس الوقت وتم وضعهما في سرير بجانب بعضهما البعض في مستشفى "William Angliss"، في ضاحية فيرنتري غ+ولي العليا، في فيكتوريا عام 1989.

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جمعت الوالدتان علاقة وثيقة بعد ولادتهما وقررتا أن تجمعا بين أطفالهما وهو ما أدى بهما إلى أن أصبحا صديقين جيدين مع تقدّمهما في السن، ولأن كل عائلة كانت تعيش في أجزاء مختلفة من فيكتوريا حيث كانت عائلة جيمّا تعيش في بلدة إيميرالد، وعائلة دانيال تعيش في مونبالك، فقد الأطفال الاتصال ببعضهما البعض قبل سن التاسعة.

لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2013 عندما كانا الزوجان في الرابعة والعشرين من عمرهما، حيث قام الاثنان بإعادة إحياء صداقتهما، بعد أن صادفت جيمّا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتصفيف الشعر يبدو أنها تنتمي إلى شقيقة دانيال، ريانون.

قالت جيمّا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "بدأت أتابعها ولم أعرف إلا بعد وقت طويل أنها شقيقة دانيال، ومن ثم بدأنا الدردشة لبعض الوقت عبر تطبيق "ماسنغر"، ثم حجزت موعدًا في صالون ريانون الذي كان يقع في منزل عائلتها، حيث كان يعيش دانيال في ذلك الوقت".

وأضافت أنها قابلت دانيال هناك، الذي جاء إلى الصالون ليرحّب بها وبدآ الدردشة وترتيب موعد للخروج معا، وتابعت أنهما دخلا في علاقة عاطفية في عيد الأم في عام 2014، وأعلنا خطوبتهما بعد ذلك بعامين، في حفلة ليلة رأس السنة، ومن ثم تزوّجا في أبريل/ نيسان 2017 في احتفال في مونت دو سولي في كاليستا، فيكتوريا، وينتظر الزوجان طفلهما الأول في مارس/ آذار 2019.

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