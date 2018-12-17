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يملتئ البحر بالعديد من الخيرات و هذهذ الخيرات توفر العديد من الفوائد الصحية ، و لكل نوع من المأكولات البحرية الفائدة التي توفرها ، فما هي فائدة خيار البحر.
خيار البحر
قد لا يكون خيار البحر عنصرًا غذائيًا رئيسيًا ، و لكن إذا كنت تبحث عن توسيع آفاقك الطهوية ، ففكر في إضافتها إلى قائمة البقالة الخاصة بك ، المأكولات البحرية هي العنصر الرئيسي في العديد من المأكولات الشرقية و الجنوب شرق آسيوية ، حيث يظهر المسلوقة و المخبوزة و المقلية أو حتى المطهوة ببطء ، و تمتاز بنكهة خفيفة و لكن رائحة السمك ، قد تكون هذه المأكولات البحرية ذات طعم مكتسب إلى حد ما ، ولكنها تقدم مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها تستحق المحاولة كجزء من نظامك الغذائي المتوازن.
فوائد خيار البحر
محتوى السعرات الحرارية و البروتين في خيار البحر
– مثل معظم المأكولات البحرية ، خيار البحر هو مصدر جيد للبروتين ، حيث أن كمية مكونة من 3.5 أونصة تضم 13 جرامًا من البروتين عالي الجودة ، و يحتاج جسمك إلى البروتين لبناء و إصلاح العضلات و الشعر و الجلد و العظام و النسيج الضام القوي ، كما يعتمد أيضًا على البروتين من نظامك الغذائي لدعم نظام المناعة لديك.
– الحصول على كل هذا البروتين من خيار البحر يتطلب القليل جدا من الاستثمار في السعرات الحرارية أيضا ، كل وجبة تحتوي على 56 سعرة حرارية فقط ، مما يعني أنه يمكنك الاستمتاع بها دون القلق بشأن وزنك.
خيار البحر مصدر للنياسين
تضمين خيار البحر في النظام الغذائي الخاص بك سوف يساعدك على استهلاك المزيد من فيتامين ب 3 ، و تسمى أيضا النياسين ، و أحد أهم أدوار النياسين في جسمك هو تعزيز إنتاج الطاقة ، يحول جسمك النياسين إلى مركب مرتبط ، يسمى NAD ، ثم يستخدم NAD لإنتاج الوقود ، إن تلبية احتياجاتك اليومية من النياسين أمر مهم أيضاً للبشرة الصحية ، حيث أن البلاجرا ـ وهي الحالة التي يسببها نقص النياسين ـ تؤدي إلى طفح جلدي ، و حصة من خيار البحر توفر لك 3.2 ملليغرام من النياسين ، و هذا يغطي 23 في المائة من متطلبات تناول النياسين اليومية للنساء و 20 في المائة للرجال.
خيار البحر يحتوي على فيتامين أ
تناول خيار البحر يساعد أيضا على تناول فيتامين أ الخاص بك ، كل وجبة من خيار البحر توفر 310 وحدة دولية من فيتامين أ ، و التي تغطي 13 في المائة من احتياجات فيتامين أ للنساء و 10 في المائة للرجال ، فيتامين أ مثل النياسين جيد لبشرتك – إنه مهم لنمو الخلايا ، بما في ذلك نمو خلايا بشرتك – كما أنه يلعب دوراً حاسماً في دعم البصر الصحي و الحصانة و إنتاج الطاقة.
يحتوي على خصائص مكافحة السرطان
خيار البحر تحتوي على مواد تسمى cytotoxins ، و التي ثبت أنها تقاوم الخلايا السرطانية ، و على سبيل المثال ، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن تراكيبيني ديجلسوسيدات الموجود في خيار البحر الفيتنامية كان له تأثير سام على خمسة أنواع من الخلايا السرطانية ، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا وخلايا سرطان الجلد.
خيار البحر يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات
و قد أظهر عدد من الدراسات أن مستخلص خيار البحر يمنع نمو البكتيريا ، بما في ذلك E. coli ، و S. aureus و S. typhi ، وكلها يمكن أن تسبب الأمراض ، و أظهرت دراسة أخرى أن خيار البحر قد يحارب المبيضات البيضاء ، وهي خميرة انتهازية يمكن أن تسبب العدوى إذا خرجت عن السيطرة ، ولا سيما في حالة ضعف المناعة .
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