شكرا لقرائتكم خبر عن التوست وكوكتيل الفواكه لتخفيف الشعور بالقلق والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشعر البعض احياناً بالاكتئاب والقلق، نتيجة الضغوط والمشاكل التى يعانى منها، مما يؤثر سلباً على حياته الإجتماعية، ويمكن التغلب على هذا ببعض الأطعمة والمشروبات، التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "webmed ".

عصير الفواكه

تحتوى الفواكه على ألياف غذائية، تعمل على الشعور بالشبع وتقلل كمية الدم التي يستهلكها الإنسان، مما يساعد على الحد من القلق.





التوست

يساعد تناول التوست على تهدئة الشعور بالقلق والإكتئاب وذلك لإحتوائه على الطحين الأبيض الذي تمت معالجته بشكل عالي، ويتحول بسرعة إلى سكر دم بعد تناوله، مما يسبب فى مد الجسم بالطاقة والتخلص من القلق والاكتئاب.





تجنب الكاتشب

تحتوى الطماطم على نسبة كبيرة من السكر، ومع مواد التحلية الصناعية بالكاتشب، تساعد فى الحد من القلق والإكتئاب.





تجنب القهوة

الكافيين الموجود فى القهوة يجعل الإنسان عصبيا متوترا، ولهذا ينصح بتخفيض نسبة تناول القهوة تدريجياً، أو تناول قهوة منزوعة الكافيين.





تجنب مشروبات الطاقة

تسبب مشروبات الطاقة مشاكل في ضربات القلب والقلق والنوم، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين و سكر، لذلك يفضل تجنبها واستبدالها بعصائر طبيعية أو ماء.





تجنب صلصة الصويا

الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين، لا يستطيعون تناول الخبز والمعكرونة والحلويات، وبالتالى يشعرون بالقلق أو الاكتئاب، عند تناول هذه الأطعمة.

تجنب الأطعمة المصنعة

تناول الكثير من اللحوم المجهزة والأطعمة المقلية والحبوب والحلويات والمعجنات ومنتجات الألبان عالية الدسم، يسبب الشعور بالقلق والإكتئاب.

ولهذا يفضل تناول الحبوب الغنية بالألياف والفاكهة والخضروات والأسماك، التى تساعد على الشعور بالراحة.