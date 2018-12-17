طريقة إعداد وتحضير مكرونة البيتزا

المقادير

- معكرونة : 500 غراماً

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطّع إلى شرائح)

- الفطر : نصف كوب (مقطّع شرائح رفيعة)

- ببروني : 80 غراماً (مقطّع إلى شرائح رفيعة)

- الزيتون : نصف كوب (شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- صلصة طماطم : 3 اكواب

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- أعشاب مجففة : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الزيت : ربع كوب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

1. سخّني الزيت في قدر على النار وقلّبي فيه البصل حتى يذبل لتحضير الصلصة.

2. ثم أضيفي الثوم والأوريغانو والأعشاب الريفية وقلّبي حتى يتغيّر لون الثوم.

3. أضيفي الفلفل والفطر وقلّبي لـ5 دقائق.

4. أضيفي صلصة الطماطم وحرّكي، ثم اتركيها على نار هادئة لـ10 دقائق.

5. نكّهي بالملح والفلفل الأسود وارفعي الصلصة عن النار.

6. ضعي المكرونة المسلوقة في صينية فرن زجاجيّة واسكبي فوقها الصلصة وقلّبي حتى تتغلّف المكرونة جيداً بالصلصة.

7. ضعي قطع البيبيروني والزيتون على وجه الصينية ورشّي فوقها الموزاريلا المبشورة.

8. أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقاً على 180 درجة مئويّة حتى تذوب الجبنة ويحمرّ وجهها قليلاً، وقدميها ساخنة.

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