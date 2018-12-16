شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ماهو عدد الأسنان لدى الأطفال والبالغين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب أسنان الأطفال دورًا مهمًا في عملية الهضم والاحتفاظ بالمساحات اللازمة لظهور الأسنان الدائمة فيما بعد، وتُعرف أسنان الأطفال باسم الأسنان اللبنية، بسبب حجم الفك الأصغر للطفل حيث لا يوجد سوى 20 سنًا، في المقابل هناك 32 سنًا في فم الشخص البالغ.

وفقا لموقع " myvmc " فإن الطفل لا يولد بأسنان، ولكنها تبدأ عادة فى الظهور عند عمر 10 أشهر وتنتهى فى عمر 29 شهراً.

تتكون الأسنان الأساسية أو اللبنية للطفل من الأسنان الأمامية (قواطع الأسنان) ، الأنياب (تمزق الأسنان) والضروس، ويتكون السن نفسه من التاج والجذر، ويحتوى على مواد مختلفة تساعد في تعزيز وحفظ وصيانة وظيفتها.



اسنان الطفل

عدد أسنان الطفل وموقعها

لدى الأطفال 20 سنًا فى فمهم، هناك 10 أسنان على الفك العلوي والسفلي، ويتكون كل فك من أسنان محددة، وهي عبارة عن 8 أسنان أمامية، و4 من الأنياب و 8 ضروس.



عدد اسنان الطفل

توقيت ظهور الأسنان

الأسنان الأمامية من عمر (8-13 شهرا).

الأنياب من عمر (16 - 22 شهرا).

الضروس الأولى من عمر (13-19 شهرًا).

الضروس الثانية من عمر (25-33 شهرًا).