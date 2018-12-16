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عندما تنخفض درجات الحرارة وتكون ساعات النهار أقصر ، يمكن أن تأخذ مستويات الطاقة انحدارًا كبيرًا ، جنبًا إلى جنب مع المزاج. قد يكون الأطفال أقل نشاطًا في أشهر الشتاء الباردة ، مما يزيد أهمية التركيز على التغذية الكافية في هذا الوقت من العام.

وعلى الرغم من أنه لم يتم دراستها بشكل جيد في الأطفال ، إلا أن الأطفال قد يعانون من اضطراب العاطفة الموسمية ، وهو نوع من الاكتئاب بنمط موسمي ، تمامًا مثل البالغين. التغيرات في المزاج والطاقة والتركيز والشهية والنوم هي بعض العلامات الشائعة. هذه الأطعمة سوف تساعد أطفالك على البقاء بصحة جيدة وسعداء هذا الشتاء.

أفضل نظام غذائي للأطفال في فصل الشتاء

1. سمك السالمون

إن الأحماض الأمينية مثل التريبتوفان والتيروزين والغلوتامينات التي تشكل اللبنات الأساسية للبروتين في السلمون ومصادر البروتين الأخرى، تنتج الناقلات العصبية التي تساهم في تنظيم المزاج. تربط الأدلة الناشئة بين استهلاك الأسماك وانخفاض مخاطر الإصابة بالاكتئاب. ويحتوي السلمون على الكثير من أحماض أوميجا3 الدهنية ، التي ظهرت في بعض الدراسات للمساعدة في علاج الاكتئاب. والأكثر من ذلك ، نحن بحاجة إلى المزيد من الأبحاث لتأكيد فوائد الصحة العقلية ، ولكننا نعلم بالفعل أن الأسماك هي مصدر ممتاز جدا للبروتين. حاول أن تدرج سمك السلمون في النظام الغذائي لأطفالك.

2. اليوسفي

اليوسفي هو أحد الحمضيات الشتوية الرائعة المعبأة بالألياف وفيتامين سي، مما يساعد على إبقاء أجهزة المناعة قوية. يحب الأطفال عادة هذه الفاكهة وخاصة الخالية من البذور ، لسهولة تقشبرها بجانب أنها ممتعة أثناء الأكل ، مما يجعلها فاكهة مثالية لتناولها كأحد الوجبات الخفيفة أو أثناء يومهم الدراسي.

3. القرع

القرع الشتوي غني بفيتامين (أ) والكاروتينات ، والتي ثبت أنها تفيد صحة القلب والمناعة مع تعزيز صحة الجلد. كما أنها مصدر جيد للألياف ، مما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستويات الطاقة عند الاطفال. معظم أصناف القرع الشتوي تكون حلوة بشكل طبيعي ، ويمكن تقديمه بعدة طرق للأطفال.

4. البطاطا الحلوة

مصدر آخر كبير من الألياف ، والبطاطا الحلوة معبأة أيضا مع فيتامين (أ) والبوتاسيوم. وهي تساعد بشكل كبير على إمداد طفلك بمصادر الطاقة اللازمة لتدفئته والقيام بمهامه اليومية، بجانب فوائدها الأخرى. يمكنك تقديم البطاطا الحلوة لطفلك بعدة طرق مختلفة.

5. القرنبيط

القرنبيط من عائلة الخضروات الصليبية المعروف بمحتواه الكيميائي المرتفع وإمكاناته للمساعدة في منع السرطان والالتهابات. القرنبيط لذيذ بمفرده ولكن يمتزج بسهولة مع النكهات الأخرى. وهو غني بفيتامين سي، وفيتامين ك من أجل نظام مناعة سليم وعظام صحية. لكن هذا ليس كل شيء. القرنبيط هو أيضا مصدر جيد لحمض الفوليك ، وهو أحد فيتامينات ب الضرورية للنمو والتطور ، في حين أن الألياف تعزز مستويات الطاقة المستقرة والهضم الجيد.