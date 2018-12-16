رجيم ليوم واحد فقط لنسف دهون السفر والأعياد!

يحرص الكثير من الأشخاص على خسارة الوزن وحرق الدهون من خلال اتباع نظام غذائي صحي. إلا أن المشكلة هي أنهم قد يستعيدون تلك الكيلوغرامات في أيام الأعياد أو أثناء السفر والإجازات. ولهذا من الضروري أن يتبعوا بعد ذلك، وليوم واحد، رجيم الدجاج والأناناس. فهو يساعدهم على نسف الدهون ونحت القوام بسهولة لا يتصورونها.

رجيم الدجاج والأناناس ليوم واحد

الفطور

قطعتا خبز محمص بالقمح الكامل. شريحتا أناناس طازج مع كوب من الشاي الأخضر من دون سكّر.

الغداء والعشاء

قطعتان أو 3 من لحم الدجاج المشوي من دون دهون وملح، 4 إلى 5 شرائح أناناس. وللتحلية يمكنك تناول كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم ومن دون سكّر. وأنهِ وجبتك بكوب من الشاي الأخضر أو الأحمر.

وجبات خفيفة

إذا شعرت بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات، يمكنك أن تشربي خلاصة عشبية تختارينها لتخلصي جسمك من السموم. ويمكنك أن تأكلي بضع شرحات من الأناناس.

وبعد مضي هذا اليوم من الضروري أن تعتمدي نظاماً غذائياً صحياً وأن تمارسي الرياضة بانتظام. ولا تنسي تناول الخضار والأسماك والبيض الفواكه... كذلك استهلكي اللحوم المشوية أو المطهوة في الفرن أو على البخار.

فوائد رجيم الدجاج والأناناس

الأفضل ألا تتبعي رجيم الدجاج والأناناس لأيام عدة. والسبب أنه لا يحتوي على كل المغذيات التي يحتاج إليها جسمك. إلا أنه يمنحك رغم ذلك الكثير من الفوائد الصحية.

فالأناناس يساعد على حرق الدهون ويزود الجسم بالألياف التي تساهم في تنظم عملية المرور المعوي.

أمام الدجاج منزوع الدهون فهو يؤمن حاجة الجسم من البروتين والطاقة فيما تساعد الخلاصات العشبية على الشعور بالشبع خلال النهار.

ولتتمكني من الاستفادة من رجيم الدجاج والأناناس لحرق الدهون ونحت الجسم، الأفضل أن تتبعيه ليوم واحد وخصوصاً بعد أيام العيد أو السفر والإجازات.