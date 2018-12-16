طريقة إعداد وتحضيركرات الكيك بالشوكولاتة

المقادير

- للتزيين :

لوز : كوب (مطحون)

حبيبات الشوكولاتة : كوب (ملونة)

مكسرات : كوب (مطحونة)

- الشوكولاتة : كوب (مقطعة)

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- كيك : قالب (جاهز دون إضافات)

طريقة التحضير

1. إبدئي أولاً بتفتيت الكيك إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء متوسط الحجم.

2. في وعاء آخر مليء بالماء الساخنة، ضعي الكريمة في وعاء أصغر حجماً وضيعه في الماء الساخن، ثم أضيفي إليها قطع الشوكولاتة واتركيها حى تذوب مع الكريمة.

3. ثم حرّكي الشوكولاتة السائلة مع الكريمة، إلى أن يتحوّل لونها إلى البني الداكن.

4. بعدها، أضيفي الشوكولاتة إلى الكيك المفتت واعجنيها جيداً حتى تتجانس في ما بينها.

5. ثم إبدئي بصنع كرات متوسطة الحجم من الكيك، وصفيها في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة.

6. ثم زيّني كلاً منها بالقليل من الحبيبات الملوّنة أو المكسرات أو جوز الهند، وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم أخرجيها وقدّميها باردة إلى أسرتك وضيوفك.

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