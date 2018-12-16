شكرا لقرائتكم خبر عن 82 % من مرضى السرطان والقلب يمارسون عملهم أثناء تلقى العلاج باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسح لوزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد، أن نحو 82 % من مرضى السرطان أو القلب كانوا يعملون أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى.

وذكرت الصحة اليابانية، أن ما يقرب من 82 % من أصل 1030 مريض سرطان أو قلب، الذين شملتهم الدراسة، كانوا يعملون من داخل المستشفى مثل تقديم تقارير وذلك وفقا للبيانات التي حصلت عليها وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وتشير نتائج أول مسح واسع النطاق أجرته الوزارة إلى أنه يصعب على العديد من المرضى التركيز على العلاج، بينما تشجع الحكومة على الحاجة إلى الموازنة بين العمل والعلاج مثل العمل عن بعد، فقد حث بعض الخبراء على خلق بيئة أفضل.

وقالت ناعومي ساكوراي مديرة مشروع تأهيل الناجين من السرطان، "أعتقد أن المسح يعكس الحقيقة بشكل صحيح، وقد يظن المرضى أنهم تسببوا في مشاكل بأماكن عملهم، ويعتقدون أنه يجب عليهم العمل حتى فى المستشفى، لكن يجب ألا ينسوا أنه ينبغي إعطاء الأولوية للعلاج".

وأجريت الدراسة الاستقصائية على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 64 سنة، والذين تم نقلهم إلى المستشفى في السنوات الخمس الماضية، في 25 مستشفى رئيسيا، وتبين أن 91.1% استخدموا الهواتف الذكية للقيام بعملهم في الأماكن العامة في المستشفيات أو في غرفهم.