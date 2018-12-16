شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. ضعف الذاكرة فى منتصف العمر دليل على الإصابة بالسكرى فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة علمية إلى أن مرض السكري يبدأ في تقليص حجم المخ في منتصف العمر ويسبب تدهورًا عقليًا متسارعًا عند الشيخوخة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن المسنين المصابين بالنوع الثاني من داء السكري تعرضوا لانخفاض ملحوظ في الذاكرة والطلاقة اللفظية على مدى 5 سنوات قبل الإصابة بالمرض.

ومن المثير للقلق أنهم وجدوا أن المشاركين - الذين كانوا في سن الـ68 في المتوسط ​​في بداية الدراسة - كانوا يظهرون بالفعل علامات تلف في أدمغتهم وقد بدأت قبل عدة سنوات.

وأشار الباحثون إلى أن مرض السكري هو أسوأ أزمة صحية في المملكة البريطانية، حيث تضاعف عدد المصابين به في 20 سنة فقط.

ويعود السبب الرئيسي في هذه المشكلة إلى السمنة ، حيث يعاني 90% من المصابين بالسكر من النوع الثاني ، وهو ما يرتبط بأسلوب الحياة والنظام الغذائي.

ولفت الباحثون إلى أن مرض السكري هو في حد ذاته مشكلة صحية كبيرة، مما يعرض الكلى والقلب والعينين والأعصاب للخطر، لكن الدراسة التي نشرت بالتفصيل في دورية Diabetologia الطبية التي تقودها جامعة تسمانيا البريطانية، تشير إلى أن هذه الحالة لها تأثير كبير على الدماغ ويمكن أن تؤدي إلى الخرف.