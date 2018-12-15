فوائد البليلة كثيرة وأبرزها التخلص من الوزن الزائد

عند التعرض لتقلبات شديدة في الطقس، وإصابة البلاد بموجة شديدة من البرد القارس، وانخفاض درجات الحرارة بطريقة وبشكل ملحوظ، نجد أن تناول الأطعمة التي تزيد من شعورنا بالدفء من الأمور الواجب القيام بها، لأنها تحافظ علينا من الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد وما أشبه ذلك.

ومن ضمن تلك الأطعمة البليلة، التي تصنع من القمح والحليب، هذان العنصران مهمان لصحتنا، نتيجة لما يحتوياه من عناصر عدة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على فوائد تناول البليلة في فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

أوضح التقرير أن الإكثار من تناول الأطعمة في فصل الشتاء، من أفضل الحيل للحصول علي التدفئة التي يحتاجها الجسم، وأيضا معدل حرق الدهون في الجسم يرتفع بشكل كبير نتيجة لقلة السعرات الحرارية بالجسم، كما أن تناول الأطعمة الصحية يزيد من نسبة حرق الدهون وأيضا التخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ، ومن ضمن تلك الأطعمة التي ينصح بتناولها البليلة، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومنها:

-تساعد علي التخلص من الوزن الزائد، لأنها تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا لا تتردد في تناولها في الصباح ولكن دون إضافة السكر اليها.

-تعد ملين قوي وفعال للجسم، فتناولها يساهم بشكل كبير في تحريك المعدة والحد من الإصابة بالإمساك.

-في حالة عدم إضافة السكر أليها فهي تعد طعام مثالي وقوي لتنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا تناولها دون خوف.

-تعمل علي تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من العناصر الغذائية كالحديد والزنك والفسفور الهامان لتلك الأطعمة.

-نظرا للعناصر الغذائية الهامة التي تحتوي عليها البليلة فهذا يجعلها من الأطعمة المميزة في رفع الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية كنزلات البرد وما أشبه ذلك.

-من أفضل الأطعمة التي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والمخ، ولذا تناولها لتنشيط الذاكرة بشكل قوي.

-تحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يعمل علي تحسن صورة الدم، ولذا فهي علاج فعال لمن يعاني من الأنيميا.

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