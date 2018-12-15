شكرا لقرائتكم خبر عن إذا أردت أن تكون سعيدا بعد الـ70.. مارس العلاقة الزوجية مرة كل أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من كبار السن يعانون من التعاسة والحزن بسبب عدم الاهتمام والحركة الضعيفة أو المرض، لكن كشفت دراسة علمية حديثة عن أهم أسباب الحصول على السعادة عند الوصول إلى الـ70.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء من جامعة كامبريدج خلال دراسة ما يقرب من 7000 شخص بمتوسط ​​عمر يناهز 65 عاماً، أن مفتاح الرضا فى الحياة اللاحقة هو ممارسة العلاقة الزوجية كل أسبوعين.

وبالنسبة للرجال، وجد العلماء أن ممارسة العلاقة الزوجية مرتين على الأقل فى الشهر يمكن أن يؤدى إلى السعادة، فى حين أن النساء أكثر اهتماما بالتقبيل والتقارب العاطفى مع الزوج.

وأشار الباحثون من جامعة كامبريدج إلى أن كبار السن كانوا أكثر سعادة لو كانوا قد مارسوا الحب فى نهاية حياتهم.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور "لى سميث" وهو خبير تمرين فى جامعة أنجليا روسكين فى كامبريدج: "هناك اعتقاد خاطئ بأن كبار السن ليسوا مهتمين بالعلاقة الزوجية ، لكنه مهم ويمكن أن يقلل من مخاطر مشاكل القلب والوفاة المبكرة، حيث إن العلاقة الزوجية يمكن أن تمتع الناس بالحياة".

وأضاف الباحثون أن المداعبة والحميمية تدفعان النساء إلى التمتع بالحياة، بينما يبدو أن الرجال يريدون ممارسة العلاقة الزوجية مرتين على الأقل فى الشهر.