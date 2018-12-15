شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب آلام الثدى وكيفية التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام الثدي قد تحدث فى مختلف المراحل العمرية، ولا يعد الألم في الثدي في حد ذاته علامة على الإصابة بسرطان الثدي، فالعديد من النساء يعانين من آلام الثدي كجزء من أعراض الدورة الشهرية الطبيعية، ويعرف الألم الدائم في الثدي غير المرتبط بالدورة الشهرية بألم الثدي غير الدوري، وفي بعض الأحيان يكون الألم الذي يشعر به الشخص وكأنه في الثدي قادمًا من مكان آخر مثل عضلة في الصدر، لذلك نقدم لك اسباب آلام الثدى وطرق التعامل معها، وفقا لما ذكره موقع "breastcancercare" البريطانى.

اسباب آلام الثدي المرتبطة بالدورة الشهرية

تشعر العديد من النساء بعدم الراحة والانتفاخ في كل الثديين أسبوعًا أو ما يقارب ذلك قبل دورتهما، ويمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى حاد، كما يمكن أن يكون الثدي مؤلمًا عند اللمس، وقد تشعر بالألم والحرق أو التمزق أو الطعن أو الشعور بالضيق به، وعادة ما يؤثر الألم على كل الثديين ولكن يمكن أن يؤثر على ثدي واحد فقط، وقد ينتشر أيضا إلى الإبط وأسفل الذراع والكتف.

ويرتبط ألم الثدي الدوري بتغير مستويات الهرمون خلال الدورة الشهرية، وغالبًا ما يزول الألم بمجرد بدء الدورة، وفي بعض النساء، سوف يزول هذا النوع من الألم من تلقاء نفسه، لكنه يمكن أن يعود، وعادة ما يتوقف بعد سن انقطاع الطمث، على الرغم من أن النساء اللواتي يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يعانين أيضًا من ألم في الثدي.

يمكن أيضا أن يرتبط ألم الثدي بالبدء في تناول أو تغيير وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمونات.

اسباب آلام الثدي غير المرتبطة بالدورة الشهرية

غالبًا ما يكون من غير الواضح أسباب آلام الثدي غير الدورية، ولكن يمكن أن يكون مرتبطًا بـ:

• أورام الثدي الحميدة (غير السرطانية)

• الجراحة السابقة للثدي

• إصابة في الثدي

• أثر جانبي من العلاج بالعقاقير، مثل بعض العقاقير المضادة للاكتئاب وبعض العلاجات العشبية مثل الجينسنج.

يمكن أيضا ربط التوتر والقلق بألم الثدي.

قد تكون آلام الثدي غير الدورية مستمرة أو قد تأتي وتذهب، ويمكن أن يؤثر على النساء قبل وبعد انقطاع الطمث، كما يكون الألم في واحد أو كلا الثديين ويمكن أن يؤثر على الثدي كله أو منطقة معينة، فقد يكون ألمًا حارقًا أو طعنًا، أو شعورًا بالضيق.

وغالبا ما يختفي ألم الثدي غير الدوري من تلقاء نفسه مع مرور الوقت، ويحدث هذا في حوالي نصف النساء اللاتي يتعرضن له.

علاج آلام الثدي

غالباً ما تكون خيارات علاج الألم الدوري وغير الدوري هي نفسها، على الرغم من أن الألم غير الدوري لا يكون دائماً سهل العلاج، والتى تشمل على إتباع نمط حياة صحى يشمل على:

• تناول نظام غذائي قليل الدسم

• زيادة كمية الألياف التي تتناولها

• تقليل الكافيين والكحول

حمالة الصدر مناسبة

يمكن أن يساعدك ارتداء حمالة الصدر الداعمة أثناء النهار وخلال أي نشاط بدني وفي الليل.

الاسترخاء والعلاجات التكميلية



حبوب منع الحمل وجدت بعض النساء أن علاج الاسترخاء مفيد في الحد من أعراض آلام الصدر الدورية، وكذلك العلاجات التكميلية الأخرى مثل الوخز بالإبر والعلاج بالروائح.حبوب منع الحمل

إذا كان ألمك قد بدأ عندما بدأت بتناول حبوب منع الحمل، قد يساعدك التغيير فى حبوب منع الحمل المختلفة، وإذا استمر الألم، قد ترغب في تجربة طريقة غير هرمونية لمنع الحمل مثل الواقي الذكري واللوللب غير الهرمونى.