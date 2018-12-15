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شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب آلام الثدى وكيفية التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر
اسباب آلام الثدي المرتبطة بالدورة الشهرية
تشعر العديد من النساء بعدم الراحة والانتفاخ في كل الثديين أسبوعًا أو ما يقارب ذلك قبل دورتهما، ويمكن أن يختلف الألم من خفيف إلى حاد، كما يمكن أن يكون الثدي مؤلمًا عند اللمس، وقد تشعر بالألم والحرق أو التمزق أو الطعن أو الشعور بالضيق به، وعادة ما يؤثر الألم على كل الثديين ولكن يمكن أن يؤثر على ثدي واحد فقط، وقد ينتشر أيضا إلى الإبط وأسفل الذراع والكتف.
ويرتبط ألم الثدي الدوري بتغير مستويات الهرمون خلال الدورة الشهرية، وغالبًا ما يزول الألم بمجرد بدء الدورة، وفي بعض النساء، سوف يزول هذا النوع من الألم من تلقاء نفسه، لكنه يمكن أن يعود، وعادة ما يتوقف بعد سن انقطاع الطمث، على الرغم من أن النساء اللواتي يتناولون العلاج بالهرمونات البديلة يمكن أن يعانين أيضًا من ألم في الثدي.
يمكن أيضا أن يرتبط ألم الثدي بالبدء في تناول أو تغيير وسائل منع الحمل التي تحتوي على هرمونات.
اسباب آلام الثدي غير المرتبطة بالدورة الشهرية
غالبًا ما يكون من غير الواضح أسباب آلام الثدي غير الدورية، ولكن يمكن أن يكون مرتبطًا بـ:
• أورام الثدي الحميدة (غير السرطانية)
• الجراحة السابقة للثدي
• إصابة في الثدي
• أثر جانبي من العلاج بالعقاقير، مثل بعض العقاقير المضادة للاكتئاب وبعض العلاجات العشبية مثل الجينسنج.
يمكن أيضا ربط التوتر والقلق بألم الثدي.
قد تكون آلام الثدي غير الدورية مستمرة أو قد تأتي وتذهب، ويمكن أن يؤثر على النساء قبل وبعد انقطاع الطمث، كما يكون الألم في واحد أو كلا الثديين ويمكن أن يؤثر على الثدي كله أو منطقة معينة، فقد يكون ألمًا حارقًا أو طعنًا، أو شعورًا بالضيق.
وغالبا ما يختفي ألم الثدي غير الدوري من تلقاء نفسه مع مرور الوقت، ويحدث هذا في حوالي نصف النساء اللاتي يتعرضن له.
غالباً ما تكون خيارات علاج الألم الدوري وغير الدوري هي نفسها، على الرغم من أن الألم غير الدوري لا يكون دائماً سهل العلاج، والتى تشمل على إتباع نمط حياة صحى يشمل على:
• تناول نظام غذائي قليل الدسم
• زيادة كمية الألياف التي تتناولها
• تقليل الكافيين والكحول
يمكن أن يساعدك ارتداء حمالة الصدر الداعمة أثناء النهار وخلال أي نشاط بدني وفي الليل.
حبوب منع الحمل
إذا كان ألمك قد بدأ عندما بدأت بتناول حبوب منع الحمل، قد يساعدك التغيير فى حبوب منع الحمل المختلفة، وإذا استمر الألم، قد ترغب في تجربة طريقة غير هرمونية لمنع الحمل مثل الواقي الذكري واللوللب غير الهرمونى.
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