شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يشعر البعض بالقىء والسعال بعد تناول الجمبرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تقتصر إصابة الشخص بنوع من الحساسية نتيجة لمس شىء عبر الجلد أو تناول دواء قد يتسبب فى ظهور أعراض الحساسية على الجلد، ولكن يلعب الطعام أيضا دورا فى إصابة الشخص بالحساسية وذلك وفقا لموقع " foodallergy".

حساسية القشريات البحرية أو ما تعرف باسم حساسية المحار هى نوع من أنواع الحساسية التى تحدث كرد فعل طبيعي من الجسم تجاه نوع من البروتينات يتواجد بتلك النوعيات ويعتبره الجسم فى تلك الحالة جسما غريبا ويقوم بالتعامل معه، وتشمل أنواع المحار على الرخويات : (مثل المحار وبلح البحر والكالماري والاخطبوط )، بينما تشمل القشريات البحرية: ( الجمبرى والكابوريا والاستاكوزا ).



جمبرى

هذا النوع من الحساسية عادة ما يلازم الشخص مدى الحياة، لذا يجب معرفة الأعراض لمعرفة إصابتك بها، يمكن أن يتسبب المحار في حدوث ردود فعل خطير ومهدد للحياة ويسمى (مثل التأق)، و يمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية غير متوقعة ، وحتى كميات قليلة جداً من المحار يمكن أن تسبب واحدة.

أعراض حساسية المحار

تحدث حساسية المحار في معظم الأحيان في مرحلة البلوغ وتشمل أعراضها ما يلى :

القيء.

تقلصات المعدة.

ألم في البطن.

عسر الهضم.

إسهال.

ضيق في التنفس.

صفير بالأذن.

السعال المتكرر.

وجود مشاكل في البلع.

تورم اللسان أو الشفتين.

ضعف معدل النبض .

شحوب اللون أو تحول الجلد للون الأزرق.

الدوخة.



حساسية المحار والقشريات البحرية

قد يحدث رد فعل شديد من حساسية يهدد الحياة ويعرف باسم الحساسية المفرطة في الحالات الأكثر خطورة وتلك الحالة تتطلب الذهاب فورا للمستشفى، وتشمل:

تورم في الحلق مما يجعل التنفس صعباً.

سرعة النبض.

الدوخة الشديدة أو فقدان الوعي.

انخفاض حاد في ضغط الدم .



حساسية المحار

كيف تتجنب الإصابة بحساسية المأكولات البحرية

لمنع حدوث رد فعل ، من المهم جدا تجنب جميع منتجات المحار والقشريات، ويجب دائما دائما قراءة الملصقات الغذائية ومعرفة المكونات قبل تناول الطعام خاصة الجاهز.

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه نوع معين من المحار ولكنك تريد تناول نوع ، تحدث إلى طبيبك أولا لإجراء المزيد من اختبارات الحساسية.

يجب عليك أيضًا تجنب ملامسة المحار أو الذهاب إلى أسواق السمك، لانه فى بعض الحالات تشتمل الحساسية على مجرد لمس أى من نوعيات المحار أو القشريات البحرية.