طريقة إعداد وتحضير ترافل الموكا لضيافة مميزة

القاهرة _ لايف استايل المقادير

- للتغليف : الشوكولاتة : ربع كوب (مبشورة)

لوز : ربع كوب (محمص ومفروم ناعم) - رقائق الشوكولاته : 300 غراماً

- كريمة : ثلاث أرباع الكوب (سائلة)

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة كبيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة طريقة التحضير 1. سخني الكريمة في قدر غير لاصق على نار متوسطة وأضيفي القهوة وذوبيها حتى تبدأ بالغليان. 2. أضيفي رقائق الشوكولاتة وحركي حتى تذوب. 3. أدخلي المزيج للثلاجة لمدة ساعة. 4. أخرجي الوعاء من الثلاجة واصنعي كرات صغيرة بحجم حبة الجوز واغمسيها بالشوكولاتة المبشورة أو باللوز. 5. أدخليها للثلاجة لحين التقديم. أقرأ أيضاً : طريقة إعداد وتحضير كيكة الزعفران مع الصوص

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