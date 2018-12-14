رجيم الكمون : تخلصي من الدهون بسرعة

من المعروف عن الكمون انه أحد التوابل الأكثر استخداماً في جميع بلدان العالم ولا سيّما في المطبخ المكسيكي والهندي والشرق أوسطي والأفريقي. لكن للكمون فوائد اخرى من خلال اتباع حمية تستند إلى إضافة الكمون إلى أطباقك أو تناول خلاصته لتخسري الكيلوغرامات المزعجة بسرعة، تعرفي الى رجيم الكمون

وصفة مفيدة

يؤدّي تناولك الكمون إلى زيادة درجة حرارة جسمك وبالتالي إلى ارتفاع مستوى الأيض وسرعة حرق الدهون لديك، ما يساعدك على التخلّص من السموم. أمّا إذا اردت اعتماد حمية ترتكز في مكوّناتها على الكمون بالدرجة الأولى، فإليك هذه الوصفة: إمزجي ملعقة طعام من الكمون مع نصف ملعقة وسط من الزنجبيل ونصف حامضة وكوب من الماء الساخن واتركي المزيج ليبرد قليلاً، ثمّ قومي بتصفيته وتناولي القليل منه قبل موعد وجباتك الرئيسية ولمدة أسبوع وفي اليوم الأخير ستلاحظين الفرق. ولتعلمي أنّه من المفيد أن تضيفي الكمون المطحون إلى أطباقك بشكل منتظم، لكن لا تُكثري منه لأنّه حاد الطعم.



خلاصة الكمون

لأنها خلاصة نباتية، فهي تنطوي على الكثير من الفوائد ولا سيّما على مستوى التمتّع بقوام مثالي، إذ تساعد على تسهيل عملية الهضم وعلى الحدّ من انتفاخ البطن والحصول على معدة مسطحة. فكيف تعدّينها؟ قومي بهذه الخطوات:

• أضيفي القليل من الماء المغلي إلى ملعقة طعام من الكمون ودعي المزيج يرتاح لمدة 10 دقائق.

• إشربي كوباً من الخلاصة بعد تناولك وجباتك اليوميّة الرئيسية. لكن انتبهي! قد يكون الطعم مراً إلى حدّ ما، إلا أنّ النتيجة التي ستحصلين عليها تستحقّ العناء.



مشروب الكمون والقرفة والزنجبيل

سارعي إلى اكتشاف كيفية تحضير هذا المشروب الذي يفتح أمامك الباب واسعاً لخسارة وزنك الزائد: ضعي في عبوة قابلة للإغلاق المُحكم ملعقة وسط من الزنجبيل المطحون، 3 ملاعق وسط من الكمون المطحون، نصف ملعقة وسط من القرفة، شرحات حبّة واحدة من الحامض و3 أكواب من الماء المغلي. أغلقي العبوة جيداً كي لا يتسرب منها البخار ثم اتركي المزيج يبرد لمدّة ليلة واحدة. وبعد ذلك، احرصي على أن تتناولي كوباً منه قبل 20 دقيقة من موعد الوجبات الرئيسية الثلاث. كرّري هذه العملية يومياً إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة وسوف يدهشك عدد الكيلوغرامات التي خسرتها. لكن، احذري! لا يسعك تطبيق هذه الوصفة في حال كنت تعانين من حرقة المعدة.