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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الركبة هي أكبر مفصل في جسم الإنسان بأكمله، فهى نظام معقد من العظام والغضروف والأربطة والأوتار والعضلات المسئولة عن حمل الوزن والحركة.

يتم استخدام الركبتين لكل حركة منها المشي ، والتنقل ، والجلوس ، وحتى الوقوف ، وبسبب ذلك تكون الركبة عرضة لظروف مختلفة يمكن أن تسبب أعراض الصلابة في الركبة وعدم الراحة.



خشونة الركبة

أعراض خشونة الركبة عند الأطفال

بغض النظر عن السبب قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى بالإضافة إلى أعراض تصلب الركبة:

ألم فى الركبة مع تورمها.

خروج سوائل في المفصل.

احمرار أو دفء الركبة عند لمسها.

قد تشتمل أيضًا الأعراض المرتبطة بالإصابة:

عدم القدرة على تحمل الوزن على الركبة.

الشعور بعدم الاستقرار من الركبة.

سماع صوت فرقعة عند الحركة.

التشوه للركبة بشكل مرئى.



اعراض خشونة الركبة عند الاطفال

أسباب خشونة الركبة عند الاطفال

قد يكون من الصعب التعرف على خشونة الركبة بعد الصدمة بسبب الألم الذي يصاحب الركبة ، ولكن هناك عدة أسباب تساهم فى حدوث خشونة الركبة عند الأطفال منها:

الكسور: تعرض جزء من الركبة للكسر (الرضفة) هو السبب الأكثر شيوعًا وعادة ما تكون ناتج عن ضربة مباشرة أو صلبة أو سقوط .

إلتواء فى أربطة الركبة : يمكن أن يحدث ورم فى أي من الأربطة الأربعة للركبة أثناء القيام بأى نشاط أو بعض أنواع الرياضات مثل : كرة القدم والتزلج وكرة القدم.

العدوى: حدوث التهاب في الركبة بسبب الإصابة نادر الحدوث ولكن يمكن أن يحدث عندما تدخل البكتيريا في الركبة عبر شق صغير نتيجة جزء بها، الجراثيم المملوءة بالسوائل وكبسولة المفصل يمكن أن تصاب بالعدوى والالتهاب

التمرين: يمكن أن يتسبب في أعراض تصلب في الركبة ، قد تؤدي حالات مثل الرحلات الطويلة أو المهام التي تتطلب الجلوس فترات طويلة من الزمن إلى خشونة الركبة.



اسباب خشونة الركبة عند الاطفال

علاج خشونة الركبة

غالباً ما يبدأ علاج خشونة الركبة فى المنزل من خلال تغيير بسيط في نمط الحياة تشكل (الراحة ، واستخدام الثلج ، أوالضغط ، ورفع القدم ) :



علاج خشونة الركبة

الراحة: الحد من الحمل على الركبة أو الركبتين المصابة قدر الإمكان.

أكياس الثلج: وضع أكياس الثلج على ركبتك أو وضع ركبتك في الماء المثلج كل 15 دقيقة لتقليل أي تورم.

الضغط : احمي ركبتك من الحركة غير الضرورية باستخدام ضمادة مطاطية أو لفة ضغط مع دعامة واقية، هذا الضغط يمكن أن يساعد أيضًا في التورم.

رفع الساق: يمكن أن يساعد رفع الساق والركبة فوق مستوى القلب أيضًا على تقليل التورم والكدمات.