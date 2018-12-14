شكرا لقرائتكم خبر عن بتحس بدوخة فى فترة الإقلاع عن التدخين ..اعرف السبب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر تدخين السجائر من العادات غير الصحية، والتى تسبب الكثير من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السرطان، ولهذا يحاول البعض الإقلاع عن التدخين ولكن خلال هذه الفترة يواجه بعض الأعراض مثل الدوخة، والتى نتعرف على أسبابها وعلاجها، وفقاً لما ذكره موقع "livestrong".

النيكوتين

تحتوي السجائر على النيكوتين، الذى يعتبر بمثابة منبه يعمل على تنشيط الدماغ، ويسبب الإدمان بعد فترة من استعماله، ويعتبر هو أحد الأسباب الشعور بالدوار، خاصة عند الإقلاع عن التدخين، ويعود هذا للتأثير على كيمياء الدماغ.





آثار التدخين

يمكن أن تحدث الدوخة بعد التدخين، بسبب مكافحة الدماغ للحصول على الأكسجين، بسبب امتلاء الرئتين بالدخان، مما يمنع الأكسجين من التدفق بحرية عبر القصيبات إلى مجرى الدم، مما يسبب الشعور بالضعف أو الدوخة.





أعراض الانسحاب

عند الإقلاع عن التدخين، يعمل الجسم على إزالة السموم به، وخلال هذه المدة تحدث بعض الأعراض الجانبية، سواء أعراض جسدية أونفسية ، منها الدوخة.





طرق العلاج

يجب إتباع بعض النصائح للتخلص من الدوخة، منها ممارسة التنفس ببطء، واستنشاق عميق لمدة خمس ثوان، ثم الزفير ببطء، مما يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتقليل الدوخة، مع شرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية.