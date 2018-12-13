ميغان فوكس تبرز أسباب امتناعها عن مشاركة قصتها مع التحرش الجنسي

كشفت النجمة ميغان فوكس أنه على الرغم من أنها تمتلك قصص تتعلق بتعرضها للتحرش الجنسي , فإنها لن تشاركها من خلال حركة #MeToo لدعم النساء اللاتي تعرضن للإسائة الجنسية ، وذلك بسبب تجربتها السابقة في محاولة التحدث التي انتهت بتعرضها للسخرية .

و قالت فوكس البالغة من العمر 32 عامًا ، في مقابلة مع صحيفة مع " نيويورك تايمز" ، إنها كانت ضحية للسخرية بسبب جهودها السابقة للتحدث عن قصتها مع التحرش الجنسي .

و أثارت فوكس الجدل سابقًا عندما تحدثت عن المخرج مايكل باي ، الملقب بـ "هتلر" هوليود ، وقالت أنه طلب منها "أن تكون مثيرةً و ساخنة" , كما تحدثت فوكس عن مظهرها الجنسى والمثير في فيلم "Bad Boys II" في عام 2003 ، حيث رقصت مرتدية البيكيني والكعب العالي تحت الشلال عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها وقالت "لقد فعلت ما طلب مني القيام به".

وتعرضت فوكس 2009 إلي التحرش الجنسي، وتم حرمانها من استكمال سلسلة أفلام "Transformers" "المتحولون " بعد عملها في جزئين فقط , وقال فوكس لصحيفة "نيويورك تايمز " " كنت متقدمة في ذلك الوقت , لقد تم رفضي بسبب الصفات الجسدية المثيره التي يتم الإشادة بها الآن لدى نساء أخريات " , وتضيف فوكس لقد تألمت بسبب التخلي عني بسبب مميزات جسدية , مما منعني من مشاركة قصتي في حركة #MeToo بعد اندلاع الحركة منذ أكثر من عام.

وأوضحت للصحفية أنها نظرًا لأنها قامت ببعض الأدوار المثيرة وكانت بمثابة أيقونة جنسية مثيرة , فإنها شعرت أنها لو تحدثت لن يتعاطف معها أحد أو يصدقها .