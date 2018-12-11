طريقة إعداد وتحضير سلطة الزبادي بالجزر المبشور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لبن زبادي : 2 كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الجزر : 5 حبات (مقشر ومبشور)

- الجوز : ربع كوب (مفروم خشن) طريقة التحضير

1. اخلطي الجزر مع الجوز في طبق. 2. اخلطي اللبن الزبادي والثوم المهروس والملح والفلفل وعصير الليمون وزيت الزيتون في طبق جيداً حتى تمتزج المكونات. 3. صبي الخليط فوق الجزر والجوز وقدميها فوراً.

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