فوائد الزهورات للتنحيف

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الزهورات هي مجموعة من الأعشاب البرية التي تنتشر في بلاد الشام ، ولكل عشبة منها فوائد محددة ومن الممكن جمعها سويًا ، وهي تستخدم لعمل مشروبات صحية ساخنة يفضل الكثيرون تناولها خلال فصل الشتاء ، فهي تحمي الجسم من الإنفلونزا وتعيد له الحيوية والنشاط .
أشهر أنواع الزهورات
– أزهار اليانسون .
– أزهار العنبية .
– أزهار الورد .
– أزهار الزيزفون .
– أزهار الخاتمية والتي منها نوعان الأحمر والأبيض .
– أوراق الزعتر البري .
– أوراق المليسة .
– أوراق النعناع البري .
– ثمار الشومرة .
– زهر الجوري .
– إكليل الجبل .
فوائد الزهورات للرجيم
زهورات العنبية
يتم غلي هذا النوع من الزهورات في مياه ساخنة ، وهي أحدى أهم الزهورات أو المشروبات الساخنة التي تعمل على حرق الدهون وإنقاص الوزن ؛ فهذا المشروب لديه القدرة على التحكم بنسبة السكر بالدم وتقليل الحاجة إليه .
شاي الأولونج
كشفت الدراسات أن هذا الشاي قادر على خفض نسبة الكولسترول بالدم ، كما أنه يعمل على حرق الدهون ، ويقضي على السمنة ، وهو مشابه للشاي الأخضر في لونه وطعمه .
زهورات الخاتمية أو الخطمي
تحتوي تلك الزهورات على مجموعة من المعادن والمركبات الحمضية التي تقي الجسم من امتصاص الدهون وتخزينه بداخلها ، مما يعمل على الحفاظ على الوزن الصحي للجسم .
زهورات الورد
يتميز هذا المشروب بعدم احتوائه على مادة الكافيين ، لذلك فهو يساعد على الاسترخاء ، ويعمل على تهدئة الجهاز الهضمي ، مما يسهل في عملية التخلص من السموم المتراكمة في الجسم والتي تنتج عن تناول الأطعمة الغير متوازنة ، ومن الجدير بالذكر بإن زهورات الورد أيضًا تزيد هرمون الإنوثة والجمال لدى المرأة وتمنحها رشاقة وحيوية .
زهورات النعناع
النعناع من المواد المهدئة التي يتم استخدامها من أجل تسريع عملية الأيض ، كما أنه يساهم في كبح الشهية وحرق الدهون أكثر في أقل وقت ممكن .
الشاي الأخضر
يعد الشاي الأخضر من أشهر انواع الزهورات على الإطلاق ، ويُعرف عنه نتائجه المذهلة في إنقاص الوزن وزيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم .
الفوائد العامة للزهورات
– تعمل على علاج مشاكل الجهاز النفسي وخاصةً ضيق التنفس وتقي من الانفلونزا .
– تساعد على تهدئة الأعصام وتعزيز الجهاز المناعي في الجسم .
– تتخلص من انتفاخ المعدة كما أنها تخفف من التقلصات المصاحبة له .
– تعالج التهاب الأذن والحنجرة وتخفف من الأوجاع المرافقة لالتهاب المفاصل .
– تعمل على تهدئة القولون المتهيج كما أنها تخفف من حدة الصداع خاصة المزمن .
– تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض مستوى الكوليسترول بالدم .
– تعمل على علاج مشكلات اللثة والتقرحات والفطريات التي تصيبها وتقي من التسوس .
طريقة تحضير الزهورات
يتم غلي حوالي أربعمئة مللتر من الماء، ثم يتم وضع ست ملاعق كبيرة من خلطة الزهورات والتي يمكن شراءها من عند العطار ، وتُترك الخلطة في الماء الساخن حوالي خمس دقائق ، ثم يتم شربها ، ومن الممكن تحليتها بالسكر أو العسل حسب الرغبة ، ويجب أن يتم شربها مرتين يوميًا على الأقل لمدة شهر .
في الأغلب يتم الحصول على الزهورات من محلات العطارة ، حيث تكون مجففة وجاهزة للبيع ، أو مغلفة على هيئة أكياس صغيرة يتم تجهيزها في المنزل ، إلا أنه توجد بعض الأنواع الرديئه الموجودة في الأسواق ، حيث تتضمن تلك الأنواع أجزاء الزهرة التي لا تحتوي على أي فائدة ، كذلك تتميز تلك الزهورات بأنه عند نقعها فهي تتحول إلى اللون المعكر ، وتظهر البقايا المطحونة بقاع الكأس ، أما الزهورات ذات الجودة العالية فهي تتسم باللون الصاف والرائحة الزكية ، ولا ينشأ عنها أي رواسب .
طريقة تجفيف الزهورات والاحتفاظ بها
– يتم إحضار الأزهار المكونة للزهورات ثم تجفيف كل منها على حدة ، وذلك من خلال وضعهم بمكان يحتوي على الشمس ، ويجب تركهم لكي يجفوا بشكل كامل لمدة يومين أو ثلاثة تقريبًا وذلك بحسب مدى رطوبة الزهرة .
– بعد الانتهاء من تجفيفهم ، يتم وضع الأزهار معًا داخل وعاء ثم خلطهم ببعضهم البعض ، ومن الأفضل أن يكونوا بنفس المقادير ، ثم يتم ترك الزهورات بوعاء محكم الإغلاق وجاف ، ووضعه بمكان بعيد عن الرطوبة للمحافظة على الزهورات .
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