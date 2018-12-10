انت الان تتابع موضوع علاج زلال الكلى بالأعشاب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إن مرض زلال الكلى أحد الأمراض المزعجة التي تصيب عدد من الأشخاص، وهو عبارة عن ارتفاع نسبة البروتين في البول، ولهذا لابد من معرفة تفاصيل أكثر حول زلال الكلى وأعراضه وأسبابه وطرق العلاج من خلال الأعشاب.

مرض زلال الكلى

زلال الكلى هو عبارة عن ارتفاع نسبة البروتين في البول عن المستوى الطبيعي، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض نسبة البروتين في الجسم، مما يعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية.

فكلما زادت نسبة البروتين في البول زاد الانتفاخ في الجسم، والتورم نتيجة نقص البروتين في الجسم، وذلك الأمر يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي في الجسم، ويؤدي إلى النقص في الوزن، والنقص في كمية البول.

أعراض الإصابة بمرض زلال الكلى

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على مريض زلال الكلى مثل :

1- الضعف العام في عمل الجهاز المناعي في الجسم.

2- التعرض للإصابة بالانتفاخ والتورك في العديد من الأماكن في الجسم، ويظهر ذلك بشكل واضح في الأطراف.

3- وجود ارتفاع في ضغط الدم.

4- الزيادة في وزن المريض بشكل ملحوظ.

5- نقصان كمية البول.

أسباب الإصابة بمرض زلال الكلى

1- وجود خلل في الجهاز المناعي في الجسم.

2- الإصابة بمجموعة أخرى من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر وفيروس الكبد والذئبة الحمراء لأن كل هذه الأمراض تؤدي إلى زلال الكلى.

3- تناول بعض الأدوية الخاصة بعلاج الروماتيزم.

4- وجود بعض الالتهابات في الكبد.

5- يحدث هذا المرض نتيجة بعض الأسباب الوراثية.

الوقاية من مرض زلال الكلى

هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من مرض زلال الكلى مثل :

1- الابتعاد بقدر الإمكان عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، وخاصة الدهون المشبعة مثل الحليب والبيض والقشطة.

2- الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة بقدر الإمكان.

3- تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدسم.

زلال الكلى وكيفية علاجه بالأعشاب

هناك الكثير من الأعشاب التي أثبتت قدرتها في علاج زلال الكلى ومنها

شوش الذرة

شوشة الذرة هي أحد العلاجات الفعالة في التخلص من نسبة البروتين الزائدة في البول، ويتم استعمال هذا العشب من خلال وضع القليل منه في كوب من الماء، والقيام بشربه كل يوم.

الخروب

الخروب يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي على كمية من البروتين في البول، ويكون ذلك من خلال أكل الخروب بشكل مباشر، أو شربه عصير.

الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات التي لها العديد من الفوائد العلاجية، ويتم العلاج من خلال شرب كوب من الزنجبيل كل يوم مع تحليته بالعسل، ويحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهاب ولذلك هو من المشروبات التي تعالج التهابات الكلى.

الخرشوف

الخرشوف أحد الأعشاب التي لها العديد من الفوائد نظرا لقيمتها الغذائية العالية، ويكون ذلك من خلال استعمالها من خلال غلي أوراق الخرشوف في كوب من الماء المغلي وتحلى بالعسل الطبيعي وتشرب كل يوم على الريق، ويفضل أن يشرب أكثر من مرة في اليوم.

الزعتر

الزعتر أحد النباتات العطرية التي تساعد في علاج ارتفاع نسبة البروتين في البول، ويتم تناول الزعتر من خلال وضعه مع زيت الزيتون، أو عن طريق إضافته إلى بعض الأطعمة الأخرى.

الشمر

الشمر أحد الأعشاب التي تعالج مرض ارتفاع نسبة البروتين في البول، ويتم استخدام الشمر من خلال وضع ملعقتين كبيرتين من بذور الشمر مع ملعقتين من الحبة السوداء في القليل من زيت الزيتون، وتناول هذا الخليط كل يوم على الريق.