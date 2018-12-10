طريقة إعداد وتحضير كب كيك جوز الهند بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : ثلثان الكوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- البيض : 1 حبة

- خلاصة جوز الهند : نصف ملعقة صغيرة

- خلاصة اللوز : نصف ملعقة صغيرة

- طحين : كوب وثلاثة ارباع الكوب

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- جوز الهند : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- جوز الهند : ملعقتان كبيرتان (للتزيين)

- كريمة : كوب (للتزيين)

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 375 درجة. 2. جهزي صينية مافن ميني بدهن القوالب بالزبدة. 3. اخلطي السكر والزبدة والبيض وخلاصة جوز الهند وخلاصة اللوز بالخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات. 4. أضيفي الطحين و البيكنج باودر و الملح وجوز الهند و اخلطي بالملعقة الخشبية حتى تتجانس المكونات. 5. وزعي الخليط على صينية المافن المجهزة واضغطي قليلا على كل حبة و اخبزيها لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون من الجوانب. 6. ازيليها من الصينية واتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق. 7. زيني بالكريمة المخفوقة ورشة جوز الهند وقدميه باردا.

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