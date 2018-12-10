شكرا لقرائتكم خبر عن احسبها.. من كتلة جسمك اطمن على صحة وجودة حيواناتك المنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرشاقة هى عنوان الصحة، صحة جسمك، وعقلك، وصحة حيواناتك المنوية أيضا وخصوبيتك، هكذا أكدت الكثير من الأبحاث والدراسات التى أبرزت أن الحيوان المنوى للرجل يتأثر بوزنه بشكل عام، فإذا كان الشخص سمينا وبدينا كلما تأثر الحيوان المنوى بالسلب، وأصبحت مؤشراته فى تهاوى من حيث الحركة والقوة للاختراق وغيرها من المؤشرات كعدد الحيوانات.

رشاقة

ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبى فإن الحفاظ على وزنك مثاليا لا زائدا ولا نحيفا يحافظ بالتبعية على وضع مناسب جدا للحيوان المنوى، وبجانب الوزن لابد من ممارسة الرياضة والحفاظ على حركة الجسم ونشاطه اليومى المعتاد، وهذا ما يضمن حياه جيدة للحيوان المنوى، ويبعده عن فكرة التشوه أو الضعف العام.



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وتشير الدراسات وفقا لموقع mayoclinic إلى أنه كلما فقدت وزنا وأنت مؤشر كتلة جسمك تزيد عن الثلاثين كلما تحسنت وضعية حيواناتك المنوية، وقلت نسب الضعف فيها وتحسنت حركتها وقوة اختراقها للبويضة، كما أصبحت أكثر نشاطا وصحة وبالتالى تزيد فرص الإنجاب.