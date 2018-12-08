انت الان تتابع موضوع كيف أعرف أن ضغط العين مرتفع والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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ارتفاع ضغط العين هي من المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الناس، ويشعرون ببعض الأعراض ولكن دون أن يعلموا أن هذه الأعراض بسبب ارتفاع ضغط العين، لذلك سوف نوضح ما هو ضغط العين والأسباب التي تؤدي إليه والأعراض الخاصة به.

ضغط العين

العين هي من أكثر الأجزاء الحساسة في الجسم، لأن العين تحتاج إلى عناية خاصة، لأن أي خلل فيها قد يؤدي إلى فقدان البصر، لهذا لا يجب إهمال أي ألم نشعر به في العين.

من الأمراض التي تتعرض لها العيون هي؛ ارتفاع ضغط العين؛ وهو عبارة عن ارتفاع السوائل الموجودة في العين وعدم القدرة على التخلص من هذه السوائل من خلال تصريفها خارج العين.

يتراوح الضغط الطبيعي في العين ما بين 21 مليمتر زئبقي، ولو ارتفع الضغط في العين عن هذه النسبة فإن ذلك يدل على ارتفاع ضغط العين، ويمكن معرفة ضغط العين من خلال قياسه باستخدام جهاز متخصص في ذلك، وهذا الجهاز يستطيع أن يقيس ضغط العين من خلال (مقياس توتر العين) وهذا الجهاز يقوم بقياس كل عين على حدى.

أسباب ارتفاع ضغط العين

هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع ضغط العين مثل:

– الإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل عام، وهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين.

– يحدث ذلك بسبب وجود خلل معين في العين، ويتمثل هذا الخلل في وجود خلل في إنتاج السوائل في داخل العين، ووجود خلل في تصريف هذه السوائل.

– الإصابة بالجلوكوما، وهي كما تعرف بالمياه الزرقاء في العيون.

– إصابة العين المتكررة ببعض الأمراض مما قد يتسبب في وجود ارتفاع في ضغط العين.

– القيام بالتدخين بشكل مفرط.

– الإفراط في تناول الكحول.

– الارتفاع في نسبة الدهون في الجسم، والسمنة والوزن الزائد.

– الإصابة بأمراض القلب أو الشرايين.

– وجود بعض الأورام السرطانية، أو الأورام الحميدة داخل العين.

أعراض ارتفاع ضغط العين

هناك العديد من الأعراض التي يشعر بها المريض وتدل على ارتفاع ضغط العين المرتفع ومنها:

قد يكون من الصعب أن نشعر بارتفاع ضغط العين، لأن هذه المشكلة من المشاكل التي لا تظهر لها أعراض واضحة، لهذا لا يتم معرفة ذلك إلا من خلال الذهاب إلى طبيب العيون والقيام بقياس ضغط العين من خلال الجهاز المتخصص في ذلك.

ننصح الأشخاص كبار السن الذين يبلغ عمرهم أكثر من 60 عام، بزيارة طبيب العيون من وقت إلى آخر لقياس مستوى ضغط العين، كذلك ننصح الأشخاص المصابون بالجلوكوما أو مرض (المياه الزرقاء) بالذهاب إلى طبيب العيون بشكل دوري لمتابعة قياس ضغط العين.

هناك بعض الأعراض التي قد تظهر على الشخص وتدل على ارتفاع ضغط العين مثل:

– الشعور بألم داخلي في منطقة العيون.

– ميل لون العين إلى اللون الأحمر.

– ظهور بعض العلامات والهالات المتعددة الألوان في العين، بمعنى أن لا تكون العين بيضاء من الداخل.

– الشعور بانخفاض في مستوى الرؤية.

– الشعور بالصداع الشديد وخاصة في منطقة العين والمنطقة المحيطة بها.

– ظهور بعض الشذوذ في العصب البصري ويظهر ذلك عند إجراء فحص للعين من قبل الطبيب.

– ظهور بعض العلامات التي تدل على التلف الداخلي للعين.

– زيادة الإفرازات في القنوات الدمعية في العين.

ولكن نود أن نؤكد أن التأكد من أن ضغط العين مرتفع لا يكون بشكل صحيح إلا من خلال طبيب العيون.

عوامل ارتفاع ضغط العين

هناك بعض العوامل تؤدي إلى ارتفاع ضغط العين مثل:

– التقدم في العمر.

– تعرض مجرى العين المسؤول عن تصريف السوائل.

– العامل الوراثي.

– الإصابة بمرض السكري.

– الإصابة بقصر النظر.

– تناول بعض الأدوية.

– التعرض للصدمات القوية.