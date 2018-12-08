رجيم البروتين.. لا جوع بعد اليوم!

تشير الكثير من الدراسات إلى أن رجيم البروتين يشكل حمية فعالة تساعدك على خسارة الوزن من دون أن تشعري بالجوع. تعرفي إلى ماهية هذا النظام الغذائي ومدى فعاليته .

يشعرك بالشبع

فالبروتينات تساعد على تكوين الكتلة العضلية، خلافاً للحميات التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والخالية من البروتينات والتي تؤدي إلى تلاشي تلك الكتلة. فحمية البروتين تؤدي فقط إلى إذابة الكتل الدهنية، ما يعني اكتساب قوام جميل.

يمنحك الطاقة

على عكس الحميات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، يمنحك رجيم البروتين شعوراً بالارتياح، بتحسن المزاج وبالحيوية. وهكذا لن تشعري بالتعب عند قيامك بأدنى حركة. وبحسب الخبراء، تساهم حمية البروتين في تعزيز عملية الأيض وعمل الهرمونات والمناعة ومتانة العظام، فضلاً عن صحة القلب والأوعية الدموية.

مضمون الرجيم

يجب أن تحتوي كل وجبة على الأقل على 20 غ من البروتين، وهي الكمية التي نجدها في: 100 غ من اللحم، 100 غ من السمك، بيضة إلى اثنتين، 4 عبوات من اللبن الزبادي، 250 غ من الجبنة البيضاء، 620 ملل من الحليب، 150 غ من التوفو، 100 غ من حبوب الفطور الكاملة + 50 غ من البقوليات، 200 غ من الخبز الكامل + 50 غ من البقوليات. عليك استهلاك 4 إلى خمس حصص من هذا النظام يومياً، فهو ينتخب المواد تبعاً لكمية البروتين التي تحتوي عليها وكذلك نسبة الدهون والسكر. لذا، من المفيد أن تتناولي مثلاً الصويا بدلاً من الخضار المجففة. كذلك تجمع هذه الحمية البروتينات الحيوانية وتلك النباتية.

وكي لا تعانين من النقص في بعض المواد، يتضمن رجيم البروتين بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهنيات والسكريات مثل الخضار. ولأن الحركة ضرورية لبناء العضلات، من المفيد أن يصاحب تطبيقك لهذه الحمية قيامك ببعض التمارين مثل المشي والأعمال المنزلية والقفز على الحبل.



مراحل الحمية

يقول معظم الأشخاص الذين يتبعون رجيم البروتين أن أقسى ما في هذه الحمية هو الحفاظ على الوزن وعدم استرجاع الكيلوغرامات التي تم التخلص منها. لذا، نشير إلى أن هذا الرجيم يمتد على 4 أسابيع ويتضمن مرحلتين: مرحلة البداية أو خسارة الكثير من الوزن ومرحلة الحفاظ على القوام حيث يتم إضافة بعض الأطعمة الجديدة. بعد ذلك، يكفي تناول أطعمة تحتوي على القليل من الدهون والكثير من البروتين.