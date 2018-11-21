انت الان تتابع موضوع الفرق بين ” شاي الماتشا ” والشاي الاخضر العادي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الشاي الاخضر الياباني أو المعروف باسم “الماتشا” يتفوق على الشاي الأخضر العادي بخمسة أضعاف ، فهو يساعد على محاربة السمنة ، تقوية الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز ، كما يحمي من أمراض القلب ونزلات البرد ويقي من تسوس الأسنان ، ويعمل أيضا كمضاد للالتهابات .

تعني كلمة ماتشا / Matcha باليابانية ” مسحوق الشاي ” ، ويعتبر هذا النوع من الشاي أفضل من الشاي الأخضر ، ويختلف عن الشاي العادي المتعارف عليه ، ويرتبط تناوله غالبا بالاحتفالات والمناسبات اليابانية ، ويمكن شراؤه عبر الإنترنت ، على الرغم من ذلك ينبغي التأكد من مصدره بحيث يكون موثوق ومعتمد ، كما أنه متوفرا في محلات العطارة في العديد من الدول العربية .

الماتشا أفضل من حيث القيمة الغذائية

يتمتع شاي ماتشا بالعديد من المنافع الصحية ، فهو يحتوي على كمية أكبر من مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الشاي الأخضر العادي ، ويتم تحضيره بواسطة طحن أوراق الشاي الأخضر كاملة ، ومن ثم يساعد هذا على الاستفادة من مختلف العناصر الغذائية الموجودة في الشاي ، أما الشاي الأخضر العادي يتم الاستفادة من الأوراق فقط ، وبذلك نحصل على جزء فقط من العناصر الغذائية الموجودة به ، وليست جميعا .

منافع صحية مذهلة لشاي الماتشا

1- يساعد شاي الماتشا على تعزيز طاقة الإنسان وزيادة الحيوية والنشاط ، وذلك لانه غني بالحمض الأميني إل ثيانين ، حيث يحتوي على 5 أضعاف من هذا الحمض الأميني بالمقارنة مع الشاي الأخضر العادي ، واظهرت بعض الأبحاث الجديدة أن شاي الماتشا يعزز سرعة الاستجابة والانتباه ، كما يحسن وظائف الادراك بالدماغ ، والتي تتعلق بالذاكرة والتركيز وسرعة رد الفعل .

2- يعمل شاي الماتشا على الحد من خطر الإصابة بنزلات البرد ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، التي تساعد على تحسين الجهاز المناعي ، ومحاربة الجذور الحرة المسببة للتأكسد والتي تنتج عن عمليات الأيض .

3- يتميز شاي الماتشا بخصائص مضادة للالتهابات ، فيمكن إَضافته إلى أقنعة الوجه الطبيعة ، حيث يعمل على تهدئة البشرة وتحسين صحتها .

4- عندما يستخدم شاي ماتشا لفترات طويلة ، فإنه يعمل على التخلص من الوزن الزائد ومعالجة مرض السمنة ، وذلك لأنه غني بمركب “EGCG” ، الذي ينتمي إلى مجموعة الكاتيكين ، والذي يعمل على تحفيز أكسدة وحرق الدهون مما يجعله فعالا في إنقاص الوزن .

5- أظهرت دراسة طبية حديثة نشرت بالمجلة الطبية “american journal of clinical nutrition” أن تناول كوبين من شاى الماتشا يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بنسبة 4% على مدار 24 ساعة من تناوله، ولكن أكد الباحثون في الوقت ذاته أن شاي الماتشا لا يمكنه استبدال الحمية الغذائية الصحية وممارسة الرياضة.

6- يتميز شاى الماتشا بخواص رائعة تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتعزز صحته، نظراً لفاعليته في خفض ضغط الدم المرتفع وخفض مستويات الكولسترول بالدم.

7- يساعد شاي ماتشا في تعزيز صحة الأسنان ومنحك ابتسامة جميلة ورائعة، حيث تساهم مادة “EGCG” في تثبيط تراكم البكتيريا التي تلتصق باللثة والأسنان، وهو ما يعمل على محاربة التسوس ويمنع تراكم طبقات الجير على الأسنان.