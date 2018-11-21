شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تشوه الحيوان المنوى وكيف يحدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاليل السائل المنوي للرجال تكشف الكثير عن الحقائق الخاصة بالحيوان المنوي، فتظهر فى نتائجها كل ما يخصه، من قدرة وسرعة وقوة تحركه، وكذلك شكل الحيوان المنوي وطبيعته، وقدراته على اختراق البويضة وتلقيحها، وكل ما يخض لزوجة السائل المنوي وغيرها من النتائج الدقيقة التى تظهر فى هذا التحليل.

ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن تشوه الحيوانات المنوية أمر وارد الحدوث، ويظهر فى هذا التحليل أيضا.



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وتابع التقرير موضحا أن شكل الحيوان المنوي وتكوينه يظهر فى تحليل السائل، ويظهر فى حالة التشوه بعض التغيرات فى تكوين الحيوان وشكله، ولا علاقة للتشوه بنسبة وعدد الحيوانات نفسها.



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