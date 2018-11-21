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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو تشوه الحيوان المنوى وكيف يحدث؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاليل السائل المنوي للرجال تكشف الكثير عن الحقائق الخاصة بالحيوان المنوي، فتظهر فى نتائجها كل ما يخصه، من قدرة وسرعة وقوة تحركه، وكذلك شكل الحيوان المنوي وطبيعته، وقدراته على اختراق البويضة وتلقيحها، وكل ما يخض لزوجة السائل المنوي وغيرها من النتائج الدقيقة التى تظهر فى هذا التحليل.
ووفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، فإن تشوه الحيوانات المنوية أمر وارد الحدوث، ويظهر فى هذا التحليل أيضا.
تشوهات 1
وتابع التقرير موضحا أن شكل الحيوان المنوي وتكوينه يظهر فى تحليل السائل، ويظهر فى حالة التشوه بعض التغيرات فى تكوين الحيوان وشكله، ولا علاقة للتشوه بنسبة وعدد الحيوانات نفسها.
تشوه
والتشوه يحدث فى الرأس أو الذيل أو زيادة فى حجم الرأس أو تشوه فى الشكل بشكل عام أو التواء فى الذيل، لأن الحيوان المنوي السليم ذى رأس سليمة متناسقة وذيل سليم أيضا، وهذا التشوه يؤثر دون شك فى بعض الحالات على الوصول إلى بويضة المرأة وبالتالي قدرته على التلقيح وحدوث الحمل للسيدة، وهنا يري الأطباء مدى فائدة العلاج الدوائى للرجل لمحاولة تحسين نتائج السائل المنوي، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالوسائل المساعدة للإخصاب فى بعض الحالات وفقا لما يراه الطبيب المعالج.
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