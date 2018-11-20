شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح سحرية لتجنب الأنفلونزا فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنت وعائلتك وطفلك عرضة للإصابة بعدوى البرد والأنفلونزا خاصة فى فصل الشتاء، هذه العدوى الفيروسية التى تنتقل بشكل سهل خاصة فى المدارس وتجمعات الأطفال وحتى فى المنازل المغلقة، ووفقا لتقرير نشره موقع mayoclinic الطبي، فالشتاء موسم العدوى بالأنفلونزا والبرد، ولذا على الجميع أن يكون عالما بالكثير من الإجراءات الصحية التى تجعله فى مأمن من هذه العدوى.



انفلونزا 5

يقدم التقرير مجموعة من النصائح المهمة، والعادات الصحية التى تجنب العدوى قدر الإمكان وتقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ومن بين هذه النصائح :

ـ طهر أسطح منزلك بالمطهرات الآمنة أولا بأول، التنظيف الدائم وقاية من الأنفلونزا.

ـ المناديل هى الرفيق الأول لك فى حقيبتك وفى كل مكان، واغسل يديك مرارا وتكرارا.

ـ تجنب الزحام، فتجنبك الاختلاط الكثير بالناس يجنبك المرض قدر الإمكان.

ـ تجنب العطس أو السعال دون وضع يديك على فمك، أو منديل، وغسيل يديك بعدها أمر ضروري جدا.

ـ ابتعد عن كل من ترى عليه أعراض الأنفلونزا والعدوى.

ـ ابتعد عن التدخين الذى يعزز من العدوى ويزيد من مدة الإصابة بها.

ـ تعلم أن تخصص لكل فرد فى العائلة أدواته وكوبه وملعقته والفوطة الخاصة به لمنع نقل العدوى.

ـ اهتم بتهوية المنزل وعدم التعرض لتيارات مختلفة فى درجة الحرارة بشكل مفاجئ.

ـ الرياضة مفيدة فى فصل الشتاء لتعزيز المناعة.

ـ النوم بشكل جيد ودون اضطرابات وبعدد ساعات جيد مفيد جدا.