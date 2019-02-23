الإمارات تحضر قمة شرم الشيخ

اسماء السيد - أبوظبي: يترأس الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى في دولة الامارات حاكم الفجيرة وفد الدولة الخليجية المشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية التي تبدأ الأحد في شرم الشيخ.

ويتصدر جدول أعمال القمة التي تعقد تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملفات سياسية واقتصادية وقضايا مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

يشارك في القمة العربية الأوروبية 50 دولة. ومن بين الذين سيشاركون في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وقت تواجه إصرار الأوروبيين على موقفهم بشأن بريكست.

