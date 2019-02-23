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صحيفة الخليج الالكترونية
سجلت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى عدة ملاحظات على أحدث تقرير للهيئة العامة للموانئ، والخاص بالعام المالي (1438/1439).
وتضمنت الملاحظات الخاصة باللجنة على تقرير الهيئة عدم توضيحه تواريخ انتهاء المشروعات الـ 30 الخاصة بالعام المالي (1438/1439)، وكذلك خلو التقرير من نسب الإنجاز التي وصل إليها كل مشروع.
وشملت الملاحظات، وفقاً لـ”الوطن”، عدم وضوح موقف الهيئة العامة للموانئ من إقامة منطقة لوجستية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ لرفع كفاءة الميناء وقدرته الاستيعابية وتسهيل حركة تدفق البضائع من الميناء وإليه.
وقدمت اللجنة توصية إلى الهيئة بالتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي؛ لمساهمتها في تنويع مصادر الدخل وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الحركة التنموية للمملكة ورفع مؤشر الخدمات اللوجستية.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة بـ”الشورى” تدعو هيئة الموانئ إلى تحديد تواريخ الانتهاء من مشروعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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