شكرا لقرائتكم خبر عن هواتف جديدة مخفضة التكلفة من «أركوس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أطلقت شركة أركوس باقة جديدة من الهواتف الذكية من سلسلة Oxygen منخفضة الكلفة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السلسلة الجديدة تضم موديلات Oxygen 57 وOxygen 63 وOxygen 68XL، والتي تأتي بشاشات قياس 5.7 إلى 6.85 بوصة.

وتعتمد هواتف أركوس Oxygen 57 وOxygen 63 على معالج Unisoc SC9863 ثماني النوى، بينما يأتي هاتف Oxygen 68XL مزوداً بمعالج ميدياتيك Helio P22 مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 أو 4 غيغابايت، كما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 أو 64 غيغابايت.

وبالإضافة إلى ذلك تدعم هواتف أركوس الجديدة تقنية LTE Cat. 7 وVoLTE وVoWiFi، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابايت وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابايت.

واعتمدت الشركة الفرنسية في هواتفها الذكية الجديدة على نظام غوغل أندرويد 9.0 (Pie)، ويزخر هاتف Oxygen 57 ببطارية سعة 2800 ميلي أمبير ساعة، في حين يأتي هاتف Oxygen 68XL ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير ساعة، وتتوفر هواتف أركوس الجديدة بأسعار تبدأ من 140 يورو.