الرئيس اللبناني يؤكّد على أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس اللبناني ميشال عون

أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه، بعد ظهر اليوم الجمعة السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد، أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي في لبنان لا سيما بعد البدء في التنقيب عن النفط والغاز.

واستقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا السيناتور لانكفورد في حضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية الوزير سليم جريصاتي والسفيرة الأمريكية في بيروت إليزابيت ريتشارد والوفد المرافق، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء بحسب البيان على" أن الآمال كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي لا سيما بعد المباشرة في التنقيب عن النفط والغاز، ووضع خطة نهوض اقتصادية تعزز قطاعات الانتاج وتحديث البنى التحتية التي دعمها مؤتمر "سيدر".

وعرض رئيس الجمهورية "لموقف لبنان من مسألة النازحين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم".

وتطرق الحديث، بحسب البيان" إلى التعاون القائم بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية".

وجدد رئيس الجمهورية " التأكيد على ملاحقة الخلايا الإرهابية بعد نجاح الجيش في دحر التنظيمات على الحدود البقاعية".

من جهته نوّه السيناتور الأمريكي، بحسب البيان" بما يقوم به لبنان على صعيد تعزيز اقتصاده"، مشيراً إلى "استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في ذلك".

يذكر أن لبنان كان قد وقع عام 2018 اتفاقيتين للتنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 و9 من المياه اللبنانية، مع شركات "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتك" الروسية.

وتظهر أعمال المسح الأولية أن لدى لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و 660 مليون برميل من النفط .

وتدعي إسرائيل امتلاك البلوك 9 الذي يقع داخل المياه الإقليمية اللبنانية.