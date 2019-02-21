كلمة نطقها 5 مرات يتسبب بمشكلة تقنية لمستخدمي "آيفون" (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © هواتف آيفون هواتف آيفون

كتب - عاصم الأنصاري:

واجه مستخدمو شركة أبل الأمريكية، مشكلة تقنية تتمثل في تعطل هواتف "آيفون" إذا استخدمت خاصية الإدخال الصوتي، ونطقت كلمة "هايفن – hyphen" خمس مرات متتالية.

ووفق مقطع فيديو نشرته قناة "كاسبرسكي لاب" عبر موقع يوتيوب، يؤدي نطق كلمة "هايفن" خمس مرات إلى تعطل تطبيق تسجيل الصوت وتعطل مشغل "أي أو إس"، الأمر الذي يعيد المستخدم إلى الشاشة الرئيسية للهاتف.

وبحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يظهر هذا الخلل فقط مع أجهزة "آيفون 6" و"6 إس" و"8" و"إكس" "إكس إس ماكس"، ومع نظام التشغيل "آي أو إس 12.1".

لكن لا داعي للقلق، فلن يحدث شيء آخر أثناء التجربة، إذ يعاود الهاتف عمله كما كان من قبل، دون فقدان أي معلومات، لذلك يمكنك إجراءها بنفسك إذا أردت.

وتواجه "أبل" مشكلة في حل الأخطاء الغريبة منذ إصدارها لنظام التشغيل "ىي أو إس 12".

وبالرغم من أن الشركة اعتذرت عن هذا الخلل وقامت بإصلاحه، لكن التحديث وصل مع مشاكل أخرى، إذ يواجه بعض المستخدمين أخطاء في الشبكة تتعلق بشريحة الاتصال والشبكة اللاسلكية "واي فاي".

جدير بالذكر أن هواتف "آيفون" سابقًا من مشاكل غريبة، مثل إعادة ضبط تاريخ الهاتف إلى تاريخ 1 يناير 1970 يؤدي إلى إعادة تشغيل الهاتف بشكل مستمر.

كما يذكر أن "أبل" تستعد لكشف النقاب عن النسخة القادمة من نظامها التشغيلي "آي أو إس 13" لهواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" اللوحية في الثالث من شهر يونيو المقبل.