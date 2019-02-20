الان تتابع تحديد موعد طرح هاتف “سامسونج” الجديد القابل للطي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة “سامسونج الكترونيكس”، موعد إطلاق هاتف ذكي قابل للطي مع تطبيقات مصممة خصيصا له. وقال مسؤولون في سامسونج إن هاتف يدعى “جالاكسي فولد” ويبلغ سعره 1980 دولارا أميركيا وسيطرح في 26 أبريل. شاشة العرض بالهاتف الجديد تبلغ 4.6 بوصة عندما تكون مطوية وتصل إلى 7.3 بوصة عندما تكون ممدودة.

وقالت “سامسونج” إنها تعمل مع “فيسبوك” و”مايكروسوفت” لإيجاد نسخ خاصة من تطبيقاتهما الشهيرة تناسب شاشة العرض في هاتفها الجديد.

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