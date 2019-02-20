الصهيونية تستهدف كوربن

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ربما يكون تضييقاً لدائرة الأسباب التي أدت إلى انسحاب سبعة نواب من عضوية حزب العمال البريطاني المعارض احتجاجاً على سياسات زعيمه جيرمي كوربن، لو حصرناها فقط في استهداف اللوبيات الصهيونية والمناصرة للسياسات «الإسرائيلية» داخل بريطانيا لزعيم الحزب المعروف عنه انحيازه للقضية العادلة للشعب الفلسطيني ومطالبته بإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي» للأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة.

رغم ذلك، لا بد من التأكيد على أن استهداف هذه الدوائر لشخص كوربن هو أحد أهم هذه الأسباب، بدليل أن النواب السبعة المستقيلين، وفي معرض شرح أسباب استقالتهم من عضوية الحزب، لم يكتفوا بالوقوف عند اختلافاتهم مع كوربن حول طريقة إدارته لملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في مواجهة نهج رئيسة الوزراء تيريزا ماي إزاء هذا الملف، إنما اتهموه علناً ب «معاداة السامية» وهي اليافطة المبتذلة التي يرفعها المؤيدون للصهيونية بوجه كل من ينتقد السياسات العدوانية لدولة الاحتلال.

ومنذ توليه رئاسة حزب العمال عام 2015، يواجه جيرمي كوربن حملة شعواء تحت هذه اليافطة من قبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية، التي يشقّ عليها أن يكون في زعامة أكبر حزب معارض بريطاني، قد يصبح حاكماً في أية لحظة، زعيم يتبنى سياسات مؤيدة للحق الفلسطيني.

يمكن لنا أن ندرك بصورة أشمل وأوضح خلفيات هذا العداء لكوربن من الدوائر الأشد يمينية وتطرفاً في بريطانيا حين نقرأ قول النواب السبعة المستقيلين في بيانهم «إن حزب العمال البريطاني بدأ في الآونة الأخيرة اتباع سياسات يسارية متطرفة».

الضغوط التي ما انفك زعيم الحزب يواجهها منذ أن أصبح رئيساً له، وأتت استقالة النواب السبعة في سياقها، غايتها إفشال الجهود التي يبذلها من أجل إعادة الوجه المستقل لحزب العمال، احتراماً لتاريخ الحزب وتراثه، قبل أن تهيمن عليه المجموعة «البليرية»، نسبة إلى رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، التي حوّلت الحزب إلى نسخة أخرى شاحبة من حزب المحافظين.

ولنقرأ الفقرة التالية في بيان النواب المستقيلين كي ندرك أبعاد الحملة على كوربن: «هدفنا أن نسعى وراء سياسات مبنية على الأدلة، ولا تقودها العقائد، بدلاً من البقاء عالقين في السياسات التقليدية من القرن العشرين والمتركزة حول المصلحة الحزبية».

«العقائد» التي يحتج عليها المستقيلون هي نفسها السياسات المستقلة للحزب التي يطمح إليها كوربن، وهي التي ألهمت الملايين في الانتخابات الأخيرة، وجعلت الحزب يفوز بأكبر نسبة أصوات منذ عام 1945.

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