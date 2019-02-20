محمد بن سلمان في الهند ثانية محطات جولته الآسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية المحطة الثانية في جولته الآسيوية. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي في المطار، بينما أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيا، أمس، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وَتَمَّ خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، وبحثُ عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم بحث التعاون المثمر بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط؛ خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.

وفي نيو دلهي، عبر رئيس الوزراء الهندي عن سعادته بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الهند التي تستمر يومين. وقال مودي، حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس، «إن الهند تبتهج بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وأبرزت وسائل الإعلام الهندية عناق مودي عند استقباله الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى نيودلهي. وقالت صحيفة «بيزنس ستاندرد» الهندية، إن رئيس الحكومة أظهر حرارة كبيرة بلقاء ولي العهد، في مشهد برز بقوة في وسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبها، قالت شبكة «ABP» إن حالة من الحب والمودة ظهرت بقوة خلال العناق بين رئيس الحكومة الهندية وولي العهد فور نزوله من سلم الطائرة، بما يوحي بالنتائج المبشرة للزيارة.

ووصف الملحق الثقافي السعودي في الهند عبد الله بن صالح الشتوي، علاقات المملكة وجمهورية الهند، بالعريقة والممتدة عبر التاريخ، وتكتنز أبعادًا ثقافية وحضارية عميقة رسخت من الشراكة الاستراتيجية التي تشهد تطورًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وغيرها. وأكد الشتوي أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين تبلورت وتطورت بشكل ملحوظ وارتقت لمستوى عال واتخذت صورًا مختلفة ومتنوعة منها المشاركة في معارض الكتاب والندوات والمؤتمرات والفعاليات والتبادل الثقافي والتعليمي والأكاديمي.(وكالات)