شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في كافة مدارس محافظة شرورة اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة تعليم شرورة، تعليق الدراسة في كافة مدارس محافظة شرورة ومراكزها اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد. ويشمل قرار تعليق الدراسة جميع منسوبي مدارس البنين والبنات.

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