الملك سلمان وبوتين بحثا التنسيق بشأن أسواق الطاقة

اسماء السيد - الرياض: ذكرت وكالة الأنباء الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وذكرت الوكالة أن الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق في الأسواق العالمية للطاقة. وأدى التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول أخرى مصدرة للنفط بقيادة روسيا إلى استعادة توازن أسواق النفط، والذي حال دون هبوط الأسعار إلى مستويات 25 دولارا للبرميل. وكانت دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، اتفقت في مطلع ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من مطلع العام، في محاولة للقضاء على تخمة الإنتاج ورفع الأسعار.



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