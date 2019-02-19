ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من التلميحات بإطلاق خدمة الدفع الالكترونية آبل باي في السعودية، خاصة بعد إطلاق خدمة قوقل للدفع وظهور خدمات أخرى مع مدى لتسهيل عمليات الشراء للمستخدمين، الآن تشير الدلائل إلى إطلاق خدمة آبل باي غدًا الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مكة.
فقد نشر
February 18, 2019لخدمة الدفع مدى صورة تشير لتوقيت الإطلاق مع وجود ساعة آبل، وهو ما يعطي تلميحًا حول الإطلاق في الموعد المشار إليه.
وبالرغم من عدم وجود بيان رسمي للإطلاق، لكن جميع التلميحات تتجه لتأكيد الخبر الرسمي هذا بحلول صباح الغد، وسنقوم بتحديث المقال وموافاتكم بجميع التفاصيل الرسمية فور صدورها كما عودناكم في عالم التقنية.
التدوينة توقعات بإطلاق آبل باي في السعودية غدًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.