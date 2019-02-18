وزير سوداني: تركيا أكدت دعمها لاستقرار السودان

الخرطوم/ الخليج 365

قال وزير الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، الإثنين، إن "تركيا أكدت دعمها لجهود الاستقرار الكامل في السودان في هذه المرحلة السياسية".

جاء ذلك في تصريحات لـ"ممتاز"، عقب عودته من زيارة لتركيا استغرقت 4 أيام، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأشار إلى أنه سلم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، رسالة خطية من الرئيس عمر البشير إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن القيادات التركية التي التقاها "أكدت موقف أنقرة الداعم للسودان في القضايا السياسية والاقتصادية والدبلوماسية"، فضلا عن دعم جهود الاستقرار الكامل في البلاد التي تشهد مظاهرات منذ ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وأضاف أن المباحثات مع المسؤولين الأتراك شملت أيضا تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها إبان زيارة الرئيس أردوغان إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وخلال زيارة أردوغان للسودان وقعت أنقرة والخرطوم 22 اتفاقية في قطاعات متنوعة، جاري حاليا العمل على تنفيذها.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002؛ حيث وُضع خطة طموحة لتعزيز التواصل التركي مع البلدان الإفريقية.