التحالف: الانقلاب وغياب الشرعية سبب صعود التنظيمات الإرهابية في #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية أن الانقلاب الحوثي وما ترتب عليه من غياب الشرعية تسببا في صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف في مؤتمر صحفي اليوم : نقدم جهودا سياسية وإنسانية إضافة إلى مكافحة الإرهاب في اليمن.
ولفت العقيد تركي المالكي إلى أن التحالف يواصل دعم جهود التواصل لحل سياسي في اليمن.
وتابع: نتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني.
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