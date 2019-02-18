انت الان تتابع قطر: لا نمول حماس.. وجاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، رهن بحل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفًا في كلمة ألقاها بمؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الأحد: «القضية الفلسطينية هي جوهر العلاقة مع إسرائيل، وطالما لم يتم تسوية القضية ستبقى المشكلة قائمة»، وأردف: «هذا هو موقف كل الدول العربية وليس قطر وحدها، ونحن جاهزون للعيش بسلام معهم لو أن الشعب الفلسطيني استعاد حقوقه»، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.
وعن قطاع غزة، قال وزير الخارجية القطري: «نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع»، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو مساعدة الشعب في غزة ولا شيء غير ذلك. وحول اجتماع «وارسو»، الذي عقد قبل أيام، دعا وزير خارجية قطر، إلى اعتماد الحوار سبيلا
وعن قطاع غزة، قال وزير الخارجية القطري: «نحن لا نمول حماس بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع»، مشيرا إلى أن هدف بلاده هو مساعدة الشعب في غزة ولا شيء غير ذلك.
وحول اجتماع «وارسو»، الذي عقد قبل أيام، دعا وزير خارجية قطر، إلى اعتماد الحوار سبيلا لحل أية مشكلة مع إيران، قائلًا: «لا نجد جهودا فعلية من الولايات المتحدة للحديث عن قضايا الشرق الأوسط، ولو كانت هناك مشكلة مع إيران يجب أن تكون مدعوة لطاولة الحوار».
جدير بالذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن، تأسس عام 1963 على شكل «اجتماع لمسؤولي الدفاع»، للبلدان الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، وأصبح حاليا منتدى للنقاش الدولي، يجتمع فيه السياسيون والدبلوماسيون والضباط العسكريون ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات العامة من أكثر من 40 دولة.
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